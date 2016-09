Proiectul gazoductului Giurgiu- Ruse a avansat / Impact national

Romania isi conecteaza sistemul cu Bulgaria dupa finalizarea conductei principale a forajului executat pe sub Dunare.

Proiectul gazoductului Giurgiu- Ruse a avansat pana la stadiul tragerii conductei principale a forajului executat pe sub Dunare, se arata intr-un comunicat al Transgaz. Potrivit acestuia, lucrarea de subtraversare a fost finalizat in dupa- amiaza zilei de duminica 25.09.2016, fapt ce inseamna conectarea sistemului de transport dintre Romania si Bulgaria.

Viceprim-ministrul Costin Borc a asistat la inceperea tragerii conductei principale a forajului executat pe sub Dunare. A participat in calitate de invitat si directorul general al Socar Petroleum SA Hamza Karimov, companie cu care Transgaz are incheiat un memorandum de colaborare si schimb de experienta. Costin Borc a efectuat, sambata, o vizita de lucru la santierul interconectorului de gaze naturale Giurgiu- Russe, unde s-a intalnit cu reprezentantii companiilor implicate in proiect: Transgaz, Inspet si Habau.

Vizita viceprim-ministrului Romaniei a continuat la Statie de Masurare a Gazelor Giurgiu, statie care permite circulatia gazelor in ambele sensuri, curgere bidirectionala care a fost dimensionata la un debit maxim de 1,5 miliarde mc/an in ambele sensuri.

Potrivit comunicatului Transgaz, din Statia de Masurare a Gazelor Giurgiu, gazele sunt transportate prin conducte DN 500mm, in lungime de 5,1 km pana de la grupul de robinete Comasca (Romania). Lungimea efectiva a subtraversarii este de 2,1 km de la grupul de robinete Comasca pana la grupul similar de la Marten (Bulgaria). Este cea mai mare lucrare de acest gen din Romania si Europa pana la acest moment, o lucrare de pionierat.

Interconectorul Romania-Bulgaria a fost finantat cu fonduri europene in valoare de 23 milioane euro, din care 10 milioane afectate lucrarilor de pe malul romanesc si 13 milioane de euro pentru partea bulgara, avand termen de finalizare 31 dec 2016.

In primul an, odata cu buna functionare a conductei, in baza acordurilor incheiate, Transgaz va asigura un debit de 0,5 miliarde la o presiune de 29 de bari la granita.

Proiectul de interconectare Romania- Bulgaria este singurul proiect prin care se poate asigura transportul gazelor naturale din traseul sudic al gazelor Azerbaidjan-Turcia-Grecia spre Austria, prin segmentul de pe teritoriul Romaniei. Conducta de gaz din Bulgaria in Austria, via Romania si Ungaria (BRUA – PCI 7.15, proiect de interes comun conform primei liste PCI) are o importanta deosebita la nivel regional astfel incat dupa punerea in functiune, conducta va asigura integrarea surselor de gaze naturale din Coridorul Sudic cu pietele din Europa Centrala si de Vest.

Proiectul BRUA (impartit in doua faze conform recomandarii CESEC), face parte din Planul de dezvoltare al SNTGN Transgaz in perioada 2014-2023 si se regaseste pe lista actualizata a proiectelor de interes comun adoptata de Comisia Europeana. Conducta „Tarmul Marii Negre-statia de comprimare gaze Podisoru” este de asemenea proiect de interes comun al Uniunii Europene si face legatura cu BRUA prin preluarea potentialelor rezerve de gaze naturale din Marea Neagra.

Proiectul BRUA este dezvoltat in contextul necesitatii diversificarii surselor de alimentare cu gaze naturale ale tarilor europene, cresterii securitatii alimentarii cu gaze naturale a Romaniei prin acces la noi surse, transportul inspre pietele Central Europene a rezervelor de gaze naturale din regiunea Caspica, asigurarii pe directia Bulgaria a unei capacitati de transport in ambele sensuri de curgere de 1,5 mld.mc/an si dezvoltarii unei capacitati de transport pe directia Ungaria de 1,75 mld.mc/an in faza I si 4,4 mld.mc/an in faza II.

Conducta va avea o lungime totala de 528 km, diametrul de 32″(Dn 800) si presiunea de proiectare de 63 bar.

SNTGN Transgaz SA este operatorul tehnic al Sistemului National de Transport gaze naturale si raspunde de functionarea acestuia in conditii de calitate, siguranta, eficienta economica si protectie a mediului inconjurator.