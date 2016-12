Proprietar de pădure din Ciucea, bătut crunt de un hoţ de lemne după ce îl surprinsese pe acesta asupra faptului!

Gheorghe Haiduc este un întreprinzător clujean, cu un magazin de produse de larg consum în comuna sa natală, Ciucea, şi alte câteva afaceri în Cluj-Napoca. La 21 decembrie acesta a fost bătut crunt de un hoţ de lemne pe care-l surprinsese în pădurea sa din Ciucea, după ce-i tăiase un fag, exact în momentul când respectivul, împreună cu un complice, se pregătea să dispară cu o căruţă cu lemne. Astfel, de pe urma loviturilor încasate, sărbătoarea Crăciunului s-a năruit pentru Haiduc, omul ajungând din ziua aceea un pacient permanent al spitalelor din Huedin şi Cluj-Napoca.

Bărbatul, în vârstă de 49 de ani, povesteşte că deţine, împreună cu părinţii săi – pe amplasamentul unde i-a surprins săptămâna trecută pe hoţi – circa o jumătate de hectar împădurit cu fag. Povesteşte acesta – marţi, 27 decembrie, pe coridoarele I.M.L. Cluj – cu o grimasă de durere, ducându-şi mereu mâna în partea laterală a coloanei vertebrale: „Deşi locuiesc la Cluj-Napoca, deţin la Ciucea o casă, un teren – şi împreună cu părinţii o suprafaţă de pădure, pe dealul „Calea Lată”, în locul numit, de localnici, „La Imaş”. Miercuri, după ce fusesem cu poliţiştii din zonă prin pădurea noastră – doar-doar i-om surprinde pe cei care ne răresc, permanent şi periculos pădurea moştenită de la bunici – am avut, pur şi simplu, o presimţire: am zis să mă întorc să văd dacă nu or fi apărut cumva, între timp, tăietorii ilegali. Şi, culmea, i-am găsit acolo, chiar pe marginea drumului, cu căruţa plină de lemne, pe Ovidiu P. şi Vasile D., oameni nărăviţi în rele, extrem de periculoşi şi violenţi, în vârstă de 36 -37 de ani, de care bieţii bătrâni din zonă tremură doar când le aud numele. De altfel, anul acesta, Ovidiu i-a rupt, în bătaie, piciorul unui vecin, în condiţii similare – iar cu ani în urmă a rupt în bătaie un bătrân bolnav de TBC, căruia, de pe urma ciomăgelii încasate i s-a agravat boala şi a decedat. Ce-i drept, acest Ovidiu a ispăşit apoi câţiva ani de puşcărie la Penitenciarul Gherla, însă nimeni nu i-a dat bietului om viaţa înapoi, însă i-a creat acestuia o aură de ins dur. Miercuri, în jurul amiezii, aceştia tocmai se pregăteau să părăsească terenul meu după ce-mi doborâseră un fag falnic şi-l făcuseră bucăţi cu drujba, iar la reproşul meu pentru furtul lemnelor aceştia m-au minţit în faţă zicându-mi că se aflau doar în trecere pe acolo. Versiunea lor era cusută cu aţă albă, fiindcă se vedea cioata arboretului proaspăt tăiat, o mulţime de crengi ale lui şi rumeguşul rămas”.

Însă, ghinionul proprietarului a fost că-şi uitase telefonul acasă, aşa că s-a întors degrabă la casa părintescă şi l-a sunat pe poliţistul cu care făcuse razia cu circa o oră în urmă. Acesta, deşi se afla în zonă, i-a transmis că nu mai era diponibil, aşa că i-a indicat păgubaşului să sune la numărul de urgenţă 112, ceea ce Haiduc a şi făcut. Îşi continuă bărbatul relatarea: „Mi s-a făcut legătura cu Poliţia din Huedin şi ni s-a indicat – mie şi tatălui meu – să megem la locul cu pricina fiindcă va veni la noi, curând, un echipaj de la Huedin. Când colo, pe drumul comunal care ducea spre pădure, exact în dreptul casei lui Vasile D., acesta era blocat de un arbore prăvălit, iar când am coborât să-l înlătur, Vasile m-a atacat, pur şi cimplu cu un ciomag aplicându-mi cu el câteva lovituri, laterale, în coaste şi coloană şi am reuşit săscăpăm doar prin baricadarea în maşină”. După câteva minute au sosit şi poliţiştii, care n-au mai găsit ciomagul, doar nişte ţigle cu care Vasile şi soţia lui aruncaseră după ei şi copacul cu care fusese blocat drumul. Şi, culmea – arată Haiduc – chiar de acolo, de pe drum se vedea, în curte, căruţa încărcată cu lemenele sale – însă pentru că poliţia n-a găsit pe toată raza Huedinului un pădurar care să facă cercetările de specialitate, poliţiştii s-au îndreptat împreună cu cei doi păgubaşi spre locul hoţiei. Acolo au făcut constatările şi au întocmit un proces verbal, indicându-i apoi lui Gheroghe Haiduc să se prezinte, pentru partea cu bătaia, la I.M.L. Cluj. Curând, în jurul orelor 21.00, bărbatul a ajuns la spitalul Orăşenesc Huedin, pentru a fi examinat de către medici. Acolo, omul a fost reţinut peste noapte, pentru analize şi alte consultaţii şi apoi trimis a doua zi la U.P.U. Cluj-Napoca. „De atunci, în loc să-mi colind, la propriu, prietenii şi pe cei dragi, colind spitalele din Cluj-Napoca, pentru explorări, fiindcă mă simt din ce în ce mai rău şi nu ştiu ce se petrece cu mine”, explică, dezamăgit, bărbatul.

Nu termină de pronunţat aceste cuvinte şi omul este invitat în cabinetul de consultaţii al I.M.L., de unde se întoarce în scurt timp cu un certificat în care i-au fost recomandate şapte zile de îngrijiri medicale. Arată, îndârjit, că nu-i va lăsa pe cei doi hoţi nepedepsiţi şi va merge până în pânzele albe, iar pe deasupra, împotriva agresorului va face şi plângere penală pentru lovire şi alte violenţe. Apelat, în jurul serii, de către reporterul Gazeta de Cluj, Haiduc ne-a mărturisit ca în urmă cu câteva minute simţit din nou o teribilă stare de sfârşeală, fiind nevoit să se prezinte la U.P.U. Cluj pentru explorări suplimentare şi un nou tratament.

Punctul de vedere al I.P.J. Cluj

“La data de 21 decembrie a.c., un bărbat, de 49 de ani, din Cluj-Napoca, a sesizat Poliţia cu privire la săvârşirea unor delicte silvice într-o pădure din zona localităţii Ciucea. De asemenea, acesta a formulat plângere împotriva unui bărbat, din Ciucea, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de lovire sau alte violenţe. În fapt, la data menţionată, în jurul orei 17:30, în timp ce se afla pe un drum comunal din Ciucea, ar fi fost lovit de către un bărbat pe care l-ar fi surprins anterior transportând material lemnos din pădure.

În cauză se continuă cercetările pentru stabilirea circumstanţelor exacte în care s-a produs incidentul şi luarea măsurilor legale”, a declarat, pentru Gazeta de Cluj, Carmen Jucan, purtător de cuvânt al I.P.J. Cluj.