Protestele vor continua și astăzi la Cluj-Napoca: ”Aceasta rămâne prioritatea numărul”

Protestele continuă și astăzi, 6 februarie, în Cluj-Napoca începând cu ora 18:00.

”Peste 50.000 de persoane au protestat ieri în Cluj.

OUG 13 ar trebui să fie retras prin OUG 14, care are o problemă la punctul 2, ceea ce o poate face neconstituțională.

Aceasta ramâne prioritatea numarul 1. Vrem să scăpăm de ea si mergem pana la capat.

Există însă și OUG 9, altă ordonanță dată de guvernul Grindeanu, care permite furtul din banii publici. Urmează să ne sincronizăm cu restul orașelor și să venim cu o proclamație clară asupra revendicărilor noastre”, se arată pe se arată pe grupul de Facebook, Continuăm. Altă întrebare?

Organizatorii transmit că traseul a fost modificat:

”Datorita numeroaselor mesaje primite in acest sens, am vrea sa va propunem pentru astazi reluarea traseului scurt pe care l-am parcurs duminica.

Va multumim pentru tot feedback-ul oferit!

Solidaritatea începe în cartier. Mâine după-amiază mergem în piață împreună. Ne adunăm prietenii și vecinii în cartier, în punctele de întâlnire de mai jos și mergem împreună în centru. Nu ne lăsăm amăgiți. Am obținut abrogarea OUG 13 și trebuie să sărbătorim. Dar nu ne oprim aici. Cerem in regim de urgență demisiile următorilor: IORDACHE, GRINDEANU, DRAGNEA, TARICEANU, CIORBEA, DANIEL CONSTANTIN (ALDE), LAURA GEORGESCU (sefa CNA) si REFERENDUM ANTICORUPTIE. Vom discuta între 7 și 8 pm în Pța Unirii și vom adăuga pe această listă generală și alte revendicări.

Puncte de întâlnire în cartiere, unde ne strângem începând cu 18.00 și pe la ora 18.30 pornim spre Pța Unirii:

Mărăști: În fața Pieței Mărăști

Mănăștur: În față la Mc Donalds

Zorilor: În zona cantinei studențești, vis-à-vis de Sigma Center

Grigorescu: Pța 14 Iulie

Gheorgieni: Interservisan, statia de pe Titulescu

Întâlnire Pța Unirii, ora 19.00, stăm în piață, discutăm și la 20.00 plecăm într-un tur al centrului (sugestie: Pta Unirii, Eroilor, Pța Avram Iancu, intoarcere pe 21 Decembrie, Memo, Motilor, Pta Blaga și înapoi în Pta Unirii). Se încearcă proiecții laser pe cladiri, cu mesajele din piață, atât în Pța Unirii, cât și în Pța Blaga”.