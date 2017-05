Provident, ţeapa legală

În condiţiile în care creditele din România se acordă din ce în ce mai greu şi condiţiile de creditare în loc să se uşureze, devin mai aspre au apărut firme care oferă credite mult mai rapid. Una dintre firmele acestea este Provident, care garantează că oferă un credit în 48 de ore şi o rată fixă pe toată perioada contractului. Chiar dacă lucrurile par „frumoase” la prima vedere, la finele contractului cel care împrumută bani de la Provident „riscă” să plătească cu 227 % mai mulţi bani decât cei împrumutaţi.

Societate de finanţare Provident ademeşte clienţii în principal prin pliante distribuite în cutile poştale. „Oricând ai nevoie de bani şti că ai la cine să apelezi! Cu Provident ai banii în mână în maximum 48 de ore de la apelul trelefonic. Convenabil- banii vin rapid, direct la tine acasă. Transparent- fără taxe şi comisioane ascunse. Accesibil- fără giranţi sau garanţi, ai toate actele la îndemână. Poţi trimite SMS la 1805 cu textul „credit” şi te sunăm noi”, se precizează pe respectivul pliant de prezentare a societăţii Provident. Totuşi, lucrurile nu sunt la fel de bune la prima vedere. Astfel, clujeanul care doreşte să se împrumute de la Provident va fi nevoit să plătescă o dobândă de 227 %. Stratagema utilizată de Provident este una extrem de interesantă. Astfel, în contract se prevede că fiecare client este obligat să plătească o rată săptămânală de 83 de lei pentru un credit de 2500 de lei. Dobânda anuală efectivă a creditului este de 227%, iar la finalul contractului clientul este obligat să plătească 4316 lei. Adică aproape dublul sumei împrumutate. Bancherii au anunţat la sfârşitul anului trecut că numărul de credite care va fi acordat în acest an va fi mult mai mic decât anul trecut, datorită condiţiilor aspre de creditare. În urma unui sondaj BNR se reliefează faptul că oamenii nu se mai califică din punct de vedere financiar pentru majoritatea băncilor şi pe de altă parte zvonistica de pe piaţa creditelor influenţează chiar şi numărul crererilor de împrumuturi. Reprezentanţii Provident nu au putut fi contactaţi. Deşi firma are un telefon special destinat jurnaliştilor, reprezentanţii societăţii de creditare ne-au îndreptat spre firma Initiative Resources, parte a grupului mare de PR şi publicitate Lowe. Reporterii Gazetei au încercat şi la respectiva firmă, dar doamna Irina Vasile de la Initiative Media ne-a sugerat să încercăm, din nou, să-i sunăm pe cei de la Provident. Aceştia, din păcate, nu au mai răspuns la telefon.

BNR nu uşurează creditarea

Banca Naţională a României a scăzut în urmă cu două săptămâni dobânda de politică monetară cu doar 0,25 puncte procentuale fără această să aibă repercursiuni în scăderea condiţiilor de creditare. Chiar dacă este dificil de făcut estimări, dobânda BNR ar trebui să aibă în 2009 o valoare în scădere, conform oficialilor BNR. “Este greu să aproximezi cum va fi dobânda oferită de către Banca Naţională a României la sfârşitul anului 2009 pentru că acest lucru depinde de cererea de credite şi de bani lichizi de pe piaţă. Faptul că Banca Naţională a redus, chiar dacă puţin, dobânda cu 0,25 puncte procentuale arată faptul că există o dorinţă de uşurare a procesului de creditare”, a declarat Grigore Bâce, directorul BNR Cluj. În condiţiile actuale, există societăţi de creditare care apar ca speculatori şi doresc să ofere populaţiei credite rapide, dar care oferă dobânzi enorme, de aproximativ 22 de ori mai mare decât dobânda de politică a Băncii Naţionale a României. Valoarea creditelor oferite de către compania Provident în anul 2007 a fost de 12 milioane de euro şi biroul de creditare din Cluj-Napoca a fost deschis anul trecut. Banca Naţională a României a redus săptămâna trecută dobânda de poltică monetară de la 10,25% la 10%, fără a scădea nivelul rezervelor minime obligatorii. Conducerea băncii naţionale a dorit să amintească că politica de creditare va fi mai uşoară în acest an şi că standardele europene la care trebuie să se alinieze sunt mult sub cele actuale. Rata împrumuturilor pe piaţa inter-bancară trebuie să păstrează trendul U.E şi să ajungă la nivelul standard. Banca Centrală Europeană a menţinut la sfârşitul săptămânii trecute dobânda cheie la valoarea de 2%, în contextul în care în luna ianuarie a scăzut cu 0,5 puncte procentuale dobânda de referinţă. Bâce a zis că fiecare bancă îşi va face în anul 2009 propriile calcule pentru credite şi că va verifica de mai multe ori un posibil client înainte de a-i acorda banii. “În contextul crizei economice actuale, fiecare instituţie bancară va proceda contrar felului în care au acordat credite în ultimii doi ani, timp în care numărul de împrumuturi a fost tot timpul în creştere. Băncile vor verifica clienţii de 10 ori mai mult decât au făcut-o în prezent pentru a observa dacă se află în siguranţă să îi ofere acestuia bani”, a zis Bâce.

Dobânzile cresc la bănci

În contextul actual al pieţei creditelor, una dintre cele mai importante bănci de pe piaţa din România, BRD a crescut la începutul anului 2009 rata dobânzilor în curs cu jumătate de punct procentual la creditul EuroExpress. Banca Piraeus a mărit şi ea dobânda la creditul HappyHour invocând tocmai dorinţa de unificare a nivelului costului pentru toţi clienţii. Rata dobânzii la creditul respectiv a crescut cu 2 până la 3,5 puncte procentuale la creditele în lei şi respectiv 1,4 % pentru împrumuturile în euro. Alte bănci care au crescut ratele dobânzilor la începutul lui 2009 au fost Alpha Bank, care şi-a crescut creditele ipotecare cu până la 8 % şi ING Bank care şi-a crescut creditele pe card. În noiembrie, dobânda medie la creditele în lei a crescut de la 13,7% la 17,4% faţă de luna august a anului precedent. La valută creşterea a fost mai scăzută de la 7,7 % până la 7,9 puncte procentuale.

Fără declaraţii

Numărul de credite de retail acordate de către Banca Naţională a României în luna decembrie a anului precedent a fost de doar 128 de milioane de lei, de şase ori mai mic decât în luna august a anului 2008. Pe pagina electronică a Ministerului Finanţelor apar mai multe firme legate de grupul Provident, se printre care Provident Financial România Instituţie Financiară Nebancară S.A., Provident Financial România Instituţie Financiară Nebancară S.A.- entitate, Provident Financial România Instituţie Financiară Nebancară S.A. Sucursala Bucureşti Nord, Provident Financial România Instituţie Financiară Nebancară S.A. Sucursala Bucureşti Sud. Din păcate nici una dintre aceste firme nu are depuse declaraţii finaciare pentru anii 2006 şi 2007.



Tiberiu Hrihorciuc