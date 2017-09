PSD își achiziționează un nou sediu

Pentru sediul din Băneasa, PSD plăteşte în fiecare lună aproape 1.500 de euro. Imobil cu trei etaje şi o suprafaţă de aproape 1.500 de metri pătraţi. Proprietar fiind Romaero, care a declanşat procedura de evaluare a clădirii şi terenului pentru a le vinde. Deşi avea datorii de aproape 34 de milioane de lei, PSD vrea să cumpere şi acest sediu, conform sursei Digi24.

„Tocmai pentru că avem o situaţie confortabilă din punct de vedere financiar am reuşit să închidem contractul de achiziţie al sediului din Kiseleff numărul 10 şi am făcut diligenţele necesare pentru a putea achiziţiona şi sediul din Băneasa.” a spus Mircea Drăghici, trezorier PSD.

De la sediul-apartament USR a trecut la o vilă din centrul Capitalei. Au închiriat-o de pe piaţa liberă şi a investit în ea 20.000 de euro.

Cristian Seidler, deputat USR: „Are aproximativ 300 de mp şi chiria lunară pe care o plătim, nu e niciun secret, e de 4.000 de euro lunar.”

După ce i s-a deblocat contul principal, PMP a primit o altă veste bună de la Guvern.

„După doi ani de solicitări şi de când am devenit partid parlamentar a acceptat să ne prelungească contractul.” Eugen Tomac, preşedinte executiv PMP.

Presaţi de datorii, liberalii au rămas doar cu sediile din Modrogran.

Ludovic Orban, preşedintele PNL: „Noi am mai renunţat la un sediu, a fost practic vândut în cadrul unei executări silite, sediul din Bălcescu 21, am renunţat la sediul din Aviatorilor, am renunţat la sediul care era lângă parcul Cişmigiu.”

În urmă cu doi ani, PNL a renunţat la sediul din Kiseleff, de lângă Arcul de Triumf. Imediat după ce liberalii au plecat de acolo, clădirea a fost închiriată de ALDE.