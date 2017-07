PSD pregateste o taxa pe salariu. Vezi angajatii vizati…

PSD a conceput un program de guvernare neaplicabil pentru România și cum bani la bugetul de stat nu prea sunt, l-a modificat. L-a modificat introducând tot felul de noi taxe și impozite, dublate de prevederi fiscale care vor pune pe fugă toți investitorii străini.

Fără multinaționale în România, șomajul ar crește consistent și să vedem atunci unde angajează PSD zecile de mii de tineri lăsăți pe drumuri.

Dar până la multinaționale, premierul Tudose vrea să pună în aplicare taxa de solidaritate. Adică cei care câștigă peste 10.650 lei net pe lună să cotizeze în plus la bugetul de stat, pentru a putea plăti ajutoare sociale eventual celor care-și duc veacul prin cârciumile satelor.

Desigur ar putea începe cu o taxare suplimentară la ASF, instituție de stat, unde salariile sunt de la 5000 de euro la 14.000 de euro, iar printre angajați sunt mulți copii de politicieni, amante, soții etc.. Probabil vor face cumva ca protejații lor să fie scutiți de impozite și să plătească doar oamenii cinstiți.

Iată cum argumentează Cristian Niculescu, consilierul lui Mihai Tudose, această taxă care s-ar putea să-i bucure pe unii, dar să-i enerveze la culme pe alții. Medicii vor fi cei mai afectați pentru că după ce le-au crescut salariile, trebuie să dea înapoi. În plus, dacă mai muncesc și în privat cotizează și mai mult.

Practic dacă cineva are 3 joburi din care strânge într-o lună peste 10.000 de lei dă înapoi la stat ca să plătească ajutoarele sociale ale celor care stau degeaba.

„LIBERTE, EGALITE, SOLIDARITE

Câți dintre români câștigă peste 2340 euro sau 10.650 lei net/lună? Întreb pentru un prieten… fiindcă românii ăștia sunt cei care vor plăti taxa de solidaritate, dacă depășesc lunar 10 salarii minime pe economie. Adică un venit brut de 1450×10=14.500 brut=10.650 lei net. Cică zice lumea că asta e o măsură comunistă, da? Păi atunci Berlusconi e comunist, fiindcă-n 2011 a impus 5% taxă de solidaritate pentru salariile anuale de peste 90.000 euro. Forza Italia!

Deci, câți lucrători din România câștigă peste 2340 euro lunar? Răspunsul îl ai în programul de asigurare a conformării fiscale a persoanelor fizice cu risc fiscal (PFRF) – inițiat de ANAF în 2015. PFRF vizează verificarea veniturilor și a declarării acestora începând din 2011.

https://static.anaf.ro/…/Anaf/Informatii_R/averi_pfizice.pdf

https://www.agerpres.ro/…/anaf-a-demarat-verificarea-persoa…

Altă întrebare! Câți români care câștigă peste 2340 euro lunar chiar merită banii ăștia? Vorbim despre România. De regulă, ca salariat, banii ăștia îi iei ca bugetar sau ca privat așezat în funcții importante sau ca furnică strângătoare din mai multe joburi/contracte (really hard working people). Am mulți prieteni cu un standard de viață peste media din România, mulțumiți de traiul lor. Ei câștigă în jur de 1500- 2000 euro lunar, cam ăștia sunt banii la care îți permiți o mașină de 15.000 euro și un apartament de 80 mp, ieșiri săptămânale cu familia la restaurant, after school și bonă pentru copii, vacanțe în stațiuni civilizate din Grecia, Turcia sau Spania și măcar o dată la 5 ani în Seychelles ori Bali. La 2339 euro lunar – deci sub baremul de 10 salarii minime – cre că poți să faci și un credit pentru o casă cu grădină+piscină și îți permiți chiar și o amantă/un amant.

Ce vreau să spun e că e greu să ajungi la peste 2340 euro lunar ca om cinstit, dacă nu ești fie foarte sus în ierarhie, fie un super-expert, fie muncești până clachezi și dai banii la doctor. Altfel, ești unul care faci mișmașuri.

Abia după asta urmează discuția cu solidaritatea, adică pentru cine plătești taxa, dacă merită sau dacă e vorba despre asistați social care frizează parazitismul. Poate că aici ar trebui aplicat sistemul de la direcționarea scutirii de 2% din impozitul pe venit. Dar repet, asta e altă discuție”, scrie Cristian Niculescu pe facebook.