Pupila rectorului Academiei SRI pregăteşte generaţia dezinformată

Şcolită de SRI, Maria Nistor, şefa Editurii Didactice şi Pedagogice (EDP) se ţine cu dinţii de funcţia pe care tânăra bistriţeancă a căpătat-o în a doua juumătate a anului trecut când EDP a fost transformată din regie autonomă în societatea comericială pe acţiuni, cu capital integral de stat, în subordinea Ministerului Educaţiei Naţionale. Tânăra bistriţeancă le-a spus parlamentarilor că nu are niciun motiv să-şi dea demisia, în ciuda faptului că editura a dat-o serios în bară când s-a constatat că mai multe manuale au fost editate cu erori grave. Recent, directorul executiv al Asociaţiei Editorilor din România (AER) a dezvăluit alte probleme pe care manualele şcolare scoase de EDP le are, respectiv acesta a vorbit despre calitatea acestora ”care este sub orice standard educaţional modern”.

