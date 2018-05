Purtări de patron! Delegat al unei firme, pocnit din senin de un patron de pe Bulevardul Muncii din Cluj-Napoca!

Un angajat la o firmă a livrat unui patron de la o staţie de betoane de pe Bulevardul Muncii, două baterii noi de camion. Acolo, patronul respectiv nu i-a facturat delegatului taxa de mediu şi i-a spus acestuia să se întoarcă a doua zi ca să-i restituie la schimb vechile baterii. A doua zi omul s-a întors, având însă la el şi o factură în care era trecută şi taxa de mediu, în caz că nu i se vor returna vechile baterii. Doleanța delegatului l-a enervat, se pare, atât de tare pe patron încât l-a pocnit pe Tămaș provocându-i leziuni. Acum victima – convinsă de nevionovăţia sa – e hotărâtă să meargă până la capăt împotriva patronului agresiv.

Ioan Tămaş Traxler susţine – cu nasul atins, la I.M.L.Cluj – că a livrat, fără factură de mediu, bateriile noi de camion, patronului Flaviu Bojan, iar acesta l-a îndemnat să se întoarcă a doua zi, ca să-şi ia, la schimb, bateriile vechi. Cu toate acestea, prevăzători, şefii săi de la firmă i-au dat şi o factură conţinând taxa de mediu, în caz că Bojan preferă varianta respectivă şi nu-i înapoiază bateriile vechi. Însă, faptul l-a enervat pe patron atât de tare încât a început să-l înjure şi l-a pocnit cu dosul palmei, „la mir”, pe bietul delegat care-i spusese doar că-şi respectă îndatoririle de serviciu. Arată Tămaș, mai departe, negru de supărare: „Am sunat la 112 şi în timp ce vorbeam cu operatoarea, acesta a venit la mine şi a început să ţipe atât de tare încât şi operatoarea s-a speriat şi m-a întrebat dacă ne omorâm între noi. Apoi am ieşit în stradă aşteptând venirea echipajului de poliţie pe care doamna a zis că îl trimite la mine. Iar patronul, văzând că stau acolo, la intersecţie, a început din nou să mă ameninţe, după care ştiind că vine curând poliţia a spălat putina. Poliţiştilor le-am explicat ce s-a întâmplat, că am fost bătut de faţă cu operatorul patronului – dar şi că imaginile au fost surprinse de camerele de luat vederi din incinta firmei. Aşa că s-au dus la operator. Omul le-a spus că n-a văzut nimic, fapt care i-a înfuriat pe polițiști şi l-au ameninţat că-l vor acuza pentru tăinuire. Apoi au sunat la patron şi unul dintre ei a vorbit cu acesta. Însă, culmea, după această convorbire – şi alta, cu un şef de-al lor – au devenit ciudat de blânzi şi mi-au propus să mă împac cu el, fiindcă şi aşa nu am niciun martor, ignorând faptul că le tot spuneam că dovezile sunt pe camera de supraveghere. Îmi ziceau că-l vor sancţiona conform decretului 61, pentru agresiune verbală, lucru care eu nu-l pot accepta în ruptul capului”. Relatarea bărbatului e întreruptă de medicii legişti, care-l poftesc în cabinet pentru a-l consulta. Omul se întoarce la scurt timp, cu un certificat în care i-au fost recomandate trei zile de îngrijiri medicale. Apoi îşi continuă, furibund, relatarea: „Mă durea teribil nasul şi ochiul stâng şi poliţiştii îi tot dădeau înainte cu amenda şi să aştept să fiu convocat de către ei, înarmat doar cu foaia de constatare de la U.P.U., unde am primit îngrijiri medicale. Nici măcar nu m-au trimis la I.M.L.pentru certificat, dar din fericire am ignorat sfatul lor şi m-am deplasat eu aici şi mi-am scos certificat, altminteri nu puteam merge mai departe împotriva acestui ins extrem de agresiv. De aceea, consider că trebuie să nu mă las, deoarece în situaţia mea ar putea ajunge orice delegat de bună credinţă care ar apărea în faţa individului”. Apoi după ce-şi ia rămas bun, părăseşte îngândurat sediul instituţiei medicale clujene. Imediat după plecarea d-lui Tămaş Traxler îl sun instantaneu pe patronul acuzat de agresiune. Acesta răspunde, recunoaşte că am de-a face cu el, după care în momentul când aude motivul apelului îmi închide instantaneu telefonul, urmând ca toate apelurile mele ulterioare să rămână fără vreun rezultat.

„Este înregistrat şi se fac cercetări într-un dosar penal sub aspectul comiterii infracţiunii de lovire şi alte violenţe. Cercetările continuă în vederea clarificării tuturor aspectelor care au condus la comiterea faptei”, a declarat, pentru Gazeta de Cluj, Traian Morar, purtător de cuvânt al I.P.J.Cluj.