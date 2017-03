Putin apară intervenția în forță a poliției

Contestat pentru prima data in ultimii ani in strada duminica trecuta, presedintele rus Vladimir Putin a justificat, joi, arestarea sutelor de manifestanti si l-a criticat pe liderul opozitiei Aleksei Navalnii, a relatat Le Figaro, citat de Agerpres.

In opinia sa, coruptia este o problema prea serioasa pentru a fi utilizata in scopuri politice. Occidentul nu ar trebui sa se amestece in operatiunile ruse de mentinere a ordinii, iar soarta cetatenilor care au participat la acele demonstratii neautorizate ar trebui sa fie stabilita „in conformitate cu legislatia rusa”.

La patru zile dupa mitingurile de duminica, cand zeci de mii de oameni au iesit in strada pentru a protesta impotriva coruptiei, Vladimir Putin a reactionat, deloc surprinzator, joi, cu o fermitate extrema fata de provocarea politica lansata de catre oponentii sai si, in primul rand, de Aleksei Navalnii, organizatorul acestor evenimente.

„Nu este corect ca orice forte politice sa poata utiliza acest instrument (demonstratiile) nu pentru a imbunatati situatia din tara, ci pentru a satisface interesele lor egoiste si de autopublicitate, mai ales in perspectiva campaniilor electorale in interiorul tarii”, a denuntat liderul rus in cadrul unui forum economic organizat la Arhanghelsk. El a constatat, in treacat, ca problema coruptiei a devenit mai putin acuta.

In 2016, potrivit unui clasament Transparency International, Rusia s-a situat pe locul 119 in clasamentul mondial al perceptiei coruptiei (din 176 de tari), fata de 131 in 2015 (din 168 de tari).

Premierul Dmitri Medvedev este acuzat ca ar ascunde un patrimoniu urias. Alegerile prezidentiale, la care Aleksei Navalnii intentioneaza sa concureze in ciuda condamnarilor sale judiciare, iar Vladimir Putin ar urma sa candideze pentru un al patrulea mandat, sunt planificate in primavara anului 2018.

„Orice persoana care depaseste cadrul legii in procesul politic trebuie sa fie pedepsita in conformitate cu legea’, a adaugat presedintele rus, in timp ce mai mult de o mie de manifestanti inclusiv minori au fost arestati. Cei mai multi risca o amenda intre 20.000 si 40.000 de ruble ( 330 si respectiv 660 de euro). La randul sau, Aleksei Navalnii a fost condamnat la cincisprezece zile de arest potrivit HotNews.ro.