Raluca Turcan: USR ar putea să facă o alianţă cu PNL sau o fuziune

Președinta interimară a PNL, Raluca Turcan, a declarat, joi, că USR poate să vină spre PNL pentru o fuziune sau o alianță.

”Eu nu privesc USR ca pe un adversar politic, ci mai degrabă ca pe un competitor pe un anumit segment de electorat, un segment care a fost destul de dezamăgit de sistemul politic de până acum. Cred însă că dacă PNL va deveni acel vector politic din scena politică credibil, cu idei susţinute de dreapta, USR poate să vină natural alături de PNL fie într-o alianţă, fie dacă nu, la un moment dat, printr-o fuziune. Asta este soluţia pe termen lung, pentru că PNL are organizaţii judeţene, are nuclee dure cu oameni foarte corecţi şi foarte buni şi implicaţi şi cu deschidere pentru a le da oamenilor soluţii” a afirmat Raluca Turcan pentru Adevărul Live.

”Eu le spun doar celor de la USR că PNL nu este un adversar, eu colaborez foarte bine cu colegii din USR, însă PNL are program, are echipă, are valori, are această şansă de a restructura intern şi cred că pe termen lung putem colabora foarte bine”, a mai menţionat președinta interimară a PNL.