Răsturnare de situaţie: Lăcătuş Elisei trimis în judecată pentru faptele fratelui său Dafinel Muncaciu

Dosarul cu bataia din târgul de maşini de la Floreşti-Gilău se apropie de final. În urmă cu mai bine de un an, două clanuri de rromi au fost protagoniştii unui spectacol violent. Ca urmare a faptului ca unul dintre cei implicaţi în bătaie a ajuns la UPU Cluj, Damir Daniel Samuel, fiind înjunghiat procurorii de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Cluj l-au trimis în judecată pe Lăcătuş Elisei pentru tentativa la omor, portul şi folosirea fără drept de obiecte periculoase. De această dată a fost audiat martorul Rostaş Alexandru care prin cele declarate mută culpa în sarcina lui Dafinel Muncaciu.

Rostaş Alexandru: Lăcătuş Elisei nu m-a ameninţat

La ultimul termen de judecată din vara aceasta, magistraţii l-au audiat sub jurământ pe Alexandru Rostaş care a făcut anumite precizări ce mută toată culpa pe fratele lui Elisei, Dafinel Muncaciu.

„În data de 23.04.2016 m-am deplasat în Piaţa Auto Gilău cu maşina proprietate personală pe care doream să o vând. Mă aflam în maşină pe locul din dreapta faţă, uşa fiind închisă, însă geamul era deschis. În jurul orelor 9-10, nu mai reţin exact, m-am trezit lângă uşă cu inculpatul şi fratele său Muncaciu Dafinel. Ambii am văzut că aveau bricege în mână iar Muncaciu Dafinel a început să mă ameninţe că mă omoară. Lăcătuş Elisei nu m-a ameninţat, el m-a înjurat, probabil că a fost influenţat de fratele său având în vedere gradul lor de rudenie, deoarece apreciez că fraţii ţin unul cu celălalt. Dafinel a încercat să mă scoată din maşină iar eu atunci am dat cu picioarele în uşă şi am ieşit afară, strigând ajutor, mă omoară. Cu toate că fiecare din cei doi fraţi ţineau câte un briceag în mână, nici unul nu m-a lovit. Arat că suntem prieteni şi rude cu Dafinel şi nu înţeleg ce are cu mine şi neamul meu. Am înţeles că ar fi vorba de farmece, deci el acuză că noi i-am fi făcut farmece, atât lui cât şi familiei sale, lucru neadevărat, sens în care am fost şi la preot şi am jurat că noi nu am făcut acest lucru. Deoarece am strigat către lume să sară în ajutor, la faţa locului au venit fiul meu Rostaş Alexandru zis Giolgău, Rostaş Ivansuc – fratele meu, Prodan Elisei – nepot de al meu, pentru a vedea ce se întâmplă. Nimic în plus nu am mai văzut decât faptul că fiul meu era rănit la picior, îi curgea sânge, acesta spunându-mi că a fost tăiat, motiv pentru care l-am pus în maşină şi împreună cu soţia acestuia am plecat să îl ducem la spital. Nu este adevărat că eu aş fi strigat către neamurile mele să sară pe inculpat şi pe fratele acestuia. Fiul meu mi-a spus că a fost tăiat cu briceagul de către inculpat. Când am strigat după ajutor l-am văzut venind la faţa locului şi pe Damir Daniel Samuel, dar nu ştiu ce s-a întâmplat cu el pentru că nu am văzut, întrucât eu am plecat din piaţă(…)”, a declarat acesta.

Povestea cu farmecele…doar o poveste

Gazeta de Cluj relata imediat după incident că bătaia respectivă era o picătura că a umplut paharul lui Dafinel care îi acuza pe rromii din clanul lui Ţambric că i-ar fi făcut farmece familiei sale. Astfel, Rostaş a relatat varianta sa cu privire la acest aspect menţionând că doreşte să se împace cu inculpatul dat fiind faptul că sunt înca rude.

„Muncaciu Dafinel ne reproşează de mulţi ani că îi facem vrăji lui şi familiei sale, motiv pentru care fiul său nu se înţelese cu nevasta sa, reproşându-ne că toată familia noastră suntem vrăjitori. Arat că eu am vrut şi vreau şi în prezent să mă împac cu cei doi pentru că suntem verişori, dar ei nu au făcut nici un gest în acest sens şi nu au fost nici la alţii din familia noastră să le spună că ar vrea să facă acest lucru. Dacă cei doi m-ar căuta sau tatăl lor eu aş vrea să închei această poveste, să ne împăcăm, pentru că eu nu am absolut nimic cu Lăcătuş Elisei şi nici cu fratele său Dafinel. Arăt că doar Dafinel a pus mâna pe uşa de la maşina mea, dorind să o deschidă. Arat că a trecut un an de atunci. Reţin că amândoi erau la uşă dar nu pot să spun la acest moment dacă şi Lăcătuş a pus mâna pe uşă. Nu este adevărat ce am declarat la procuror şi anume că eu aş fi văzut când fiul meu Rostaş Alexandru zis Giolgău l-ar fi împins pe inculpat să nu dea cu cuţitul în mine, moment în care l-aş fi văzut pe inculpat că l-ar fi lovit cu cuţitul în coapsă. Ceea ce am declarat azi este real şi anume că eu nu am văzut când fiul meu a fost lovit de inculpat cu cuţitul. La procuror nu am fost stresat de procuror când am dat declaraţia, însă de la spital am venit direct la Parchet şi a dat declaraţia, dar la acel moment eram stresat, era haos. Revin şi arat că ceea ce am afirmat astăzi este real şi anume că eu nu am văzut când fiul meu a fost lovit cu briceagul de către inculpat. De asemenea, ceea ce am declarat azi este real şi anume că eu nu l-am văzut de fapt pe fiul meu Rostaş Alexandru jr. să îl fi împins pe inculpat ca să nu dea cu cuţitul în mine” a mai declarat Alexandru Rostaş.

Rămâne sub control judiciar

În altă ordine de idei, instanţa s-a pronunţatşi pe condiţiile controlului judiciar, măsură luată în continuare împotriva lui Elisei. De această dată, judecătorul a decis că inculpatul poate părăsi ţara.

„În baza art.362 al.2 rap. la art.208 C.p.p., menţine măsura preventivă a controlului judiciar luată faţă de inculpatul L E. În temeiul art.362 al.2 rap. la art.208/1 C.p.p., admite cererea formulată de inculpatul L E privind modificarea conţinutului măsurii preventive a controlului judiciar şi înlătură obligaţia impusă în sarcina acestuia, respectiv cea de a nu depăşi limita teritorială a ţării, prev. de art.215 al.2 lit.aC.p.p.” arată instanţa.