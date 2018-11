Războiul Toader-Lazăr continuă în instanță: Începe procesul prin care se cere suspendarea procedurii de revocare

Marți, la Curtea de Apel Alba Iulia are loc primul termen în procesul deschis de procurorul general al României, prin care cere anularea raportului de evaluare și suspendarea procedurii de revocare a sa.

Ministrul Justiției spunea că un reprezentant va participa la proces, menționând că, în viziunea sa, raportul de evaluare nu este un act administrativ, intrucat nu produce efecte, ci este parte a unei proceduri. De asemenea, Tudorel Toader menționa că ar putea fi o problemă de competență a instanței.

Pe de altă parte, in cerere, Augustin Lazăr sustine că procedura de revocare si evaluarea sa au fost făcute nelegal. La CSM, Lazăr a acuzat influente politice in decizia ministrului, precizând că s-a cerut revocarea in contextul deschiderii dosarului privind protestul din 10 august.

Luni, Secția pentru Procurori a CSM a dat aviz negativ revocării lui Augustin Lazăr, urmând ca documentul să ajungă la Ministerul Justiției. Ulterior, avizul consultativ și propunerea de revocare vor ajunge la președintele României.

Klaus Iohannis a declarat că va analiza propunerea ținând cont și de recomandarea MCV de suspendare a numirii si revocării procurorilor de rang inalt.