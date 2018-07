Răzvan Ciobanu rupe tăcerea, după audierile din dosarul cocaină pentru VIP-uri: ‘Sunt suspect’

Creatorul de modă Răzvan Ciobanu transmite, pe Facebook, referitor la audierea de la DIICOT Ploieşti, că e suspect că ar deţine droguri de risc pentru consum propriu şi precizează că e acuzat că ar fi luat drogurile de la nişte oameni pe care nu i-a văzut niciodată, conform Mediafax.

„Am sa clarific aici:sunt suspect ca as detine droguri de risc pentru consum propriu,fara drept. Droguri pe care le-as fi procurat de la niste oameni pe care nu i-am intalnit,cu care nu am vorbit si pe care nu i-am cunoscut VREODATA in aceasta viata. Cam atat am de spus,imi voi exercita dreptul de a ma apara. Si sunt genul de om care invata din greselile trecutului”, a scris, pe Facebook, Răzvan Ciobanu.