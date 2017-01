Razvan Savaliuc: Alesii conduc tara! Statul mafiot trebuie destructurat!

Noua putere instalata dupa alegerile din 11 decembrie 2016 nu va sta mai mult de 6 luni pe pozitii daca nu va intelege faptul ca ALESII CONDUC TARA.

In orice regim democratic sau autoritar, cei ajunsi la conducerea tarii decid calea de urmat. Daca PSD nu baga asta la cap va ajunge istorie! Daca in 6 luni PSD nu lichideaza politia politica din aceasta tara va cadea prada fortelor oculte din servicii si parchete, precum si a propagandei finantata ocult de sustinatorii institutiilor de forta.

In Romania, transformata sub regimul Basescu in colonie, cu un actual presedinte autist care nu face decat sa preia mesajele propagandei sorosiste, puterea politica a fost distrusa programat si inlocuita cu marionete impuse de afara.

Totul s-a operat cu ajutorul serviciilor secrete, a marilor parchete, precum si a autoritatilor fiscale de control – care au devenit asa cum a recunoscut creatorul Traian Basescu “un stat mafiot”.

Parlamentul a fost discreditat si adus in stare de paralizie politica, zeci de senatori si deputati fiind urmariti penal, arestati, trimisi in judecata, acuzati de ANI de conflicte de interese, si supusi linsarii mediatice de o propaganda platita ocult prin servicii.

Mass media a fost distrusa, “mogulii” de presa bagati la inchisoare, iar cele mai importante posturi de televiziune si publicatii au fost inchise sau aduse in stare de insolventa, pentru a fi preluate de paravane ale serviciilor. Nicaieri in Uniunea Europeana nu s-a intamplat un asemenea pogrom impotriva presei, fiind evident atentatul institutiilor de forta impotriva libertatii de exprimare.

Cea mai grea lovitura s-a dat mediului de afaceri romanesc, care a fost decimat cu parchetele si cu ANAF-ul pentru a se face loc multinationalelor, primele la scutiri fiscale si facilitati guvernamentale, si niciodata urmarite penal sau controlate de fisc.

Toti liderii politici, mogulii de presa si toti oamenii de afaceri romani importanti au primit etichete de “penali”, in vreme ce Romania a trecut sub o influenta straina fara precedent.

Succesul urias in alegeri al “penalilor” PSD s-a datorat tocmai faptului ca romanii au inteles pericolul distrugerii a tot ce e romanesc cu ajutorul institutiilor de forta, iar votul lor a fost o reactie de aparare in fata a ceea ce este antiromanesc.

Exista informatii ca personaje din afara au impus Romaniei si Moldovei un plan numit MINERVA, de preluare a controlului asupra Romaniei prin arma catuselor, stiindu-se ca in aceste tari in care exista mica coruptie generalizata de pe vremea comunistilor (cand totul se rezolva cu bacsis) orice roman isi doreste sa vada corupti la inchisoare. Un plan similar s-a incercat si in Polonia, dar nu a prins.

Planul a vizat formarea de dosare penale tutoror liderilor politici si factorilor decidenti importanti din politica, aparat guvernamental, presa, mediu de afaceri, astfel incat nimeni sa nu mai apere Romania si, cu ajutorul institutiilor de forta, sa se impuna o conducere dirijata din afara.

Guvernul tehnocrat a fost apogeul planului MINERVA, care insa a eseuat lamentabil la nivelul perceptiei romanului de rand, intrucat romanii au vazut diferentele de tratament intre ei si tot ce este extern, si faptul ca nu se pun catuse decat lor, nu si celor care vand tara strainilor si ne transforma in colonie.

Planul MINERVA a distrus Romania pentru multi ani de acum incolo si s-a bazat in ultimii 12 ani pe intarirea continua a institutiilor de forta!

Fiti atenti la cifre: daca pe vremea lui Ceausescu odioasa Securitate avea peste 2000 de securisti, azi SRI are peste 11.000 – (faceti calcul la 1000 euro/lunar media pe un lucrator de informatii x 12 luni, ca sa vedeti cat ne costa anual).

Daca pe vremea lui Ceausescu existau 2000 de magistrati, azi exista circa 7000, iar procurorii au ajuns sa isi formeze propria republica bagand frica in judecatori, in afara oricarei raspunderi pentru oamenii nevinovati desfiintati cu dosare penale – (faceti calcul la 3000 euro/lunar media pe un magistrat x 12 luni, ca sa vedeti cat ne costa anual).

Au fost create armate intregi de inspectori fiscali, jandarmii au fost transformati in trupe de interventie cu miile, au fost create agentii de prigonit politicieni si oameni de afaceri precum ANI, DLAF, structuri de politie speciale si alte institutii de acelasi soi: iata imaginea a zeci de mii de reprezentanti ai institutiilor de forta, care lovesc nu doar in alesii politici ai acestei tari, ci in mediul de afaceri care sustine prin taxe si impozite bugetul acestei tari!

Bugetele acestor institutii de forta au crescut an de an, si au crescut atat de mult incat daca va intrebati de ce nu se construiesc coridoarele de autostrazi asa cum a aprobat Uniunea Europeana, e din cauza ca bugetul de stat a devenit prea impovarat de institutiile de forta pentru a mai putea sustine asemenea investitii.

Aceasta a fost “viziunea” lui Traian Basescu despre statul romanesc modern, conjugata cu vointa celor de afara, si in aceasta fundatura a ajuns Romania. Iar PSD, oricat a fost de hulit pana acum, a ajuns sa fie votat masiv ca ultima speranta.

Ce trebuie sa faca PSD?

Eu nu vreau sa platesc prin taxele si impozitele care le achit lunar institutii de forta care nu iubesc si nu apara aceasta tara. Ca mine vor milioane de romani.

Cred ca daca PSD vrea sa aiba viata usoara cu institutiile de forta trebuie sa taie la greu in anul care incepe bugetele urmatoarelor institutii:

–bugetul serviciilor secrete (care nu se justifica in numar atat de mare si nu au fost in stare sa salveze tara de sub influenta straina, desi au ascultat la greu politicieni, jurnalisti si oameni de afaceri si care e suspectat ca a inlocuit mare parte din presa libera cu instrumente de propaganda platite din bani publici);

–bugetul marilor parchete (care au distrus ideea de Justitie independenta in aceasta tara pe care au transformat-o in Republica Procurorilor);

–bugetul CSM si al Inspectiei Judiciare (care au musamalizat toate abuzurile procurorilor si a unor judecatori din campul tactic);

PSD trebuie sa formeze urgent o Comisie Parlamentara de ancheta a modului in care presa a devenit vulnerabilitate la siguranta nationala sub regimul Basescu, iar SRI, PICCJ si DNA au declansat un pogrom impotriva a zeci de patroni de institutii de presa, cu consecinta distrugerii unor publicatii, in conditiile in care Constitutia garanta ca nicio publicatie nu poate fi suprimata. Daca au existat vinovati in actionarii unor institutii de presa, afacerile media nu trebuiau suprimate!

Nu in ultimul rand, noul ministru al Justitiei trebuie sa ceara in noul CSM revocarea procurorilor care au inregistrat achitari pe lipsa de probe si a sefilor DNA care au inregistrat ani de ani cifre record, de neacceptat, de peste 10% achitari. Ministrul Justitiei are de asemenea corp propriu de control si poate declansa actiuni disciplinare impotriva magistratilor care au savarsit abuzuri.

Atentie PSD! Daca nu intelegeti ca cei alesi conduc tara si daca va veti speria de propaganda antiromaneasca a oengeurilor sorosiste si a unor publicatii finantate ocult cu stiinta serviciilor, nu doar ca veti ajunge in masa victimele politiei politice, dar romanii nu va vor mai vota niciodata!

