Relaţii sexuale a unei fete de 14 ani, cu un băiat de 20. Himenul fetei este „complezent”, aşa că adolescenta a fost găsită virgină!

Eveniment desprins parcă din piesa „Romeo şi Julieta” de Shakespeare, la Câmpia Turzii! O elevă în vârstă de 14 ani s-a iubit intens, încă de când avea doar 13, cu un tânăr mai mare decât ea cu şase ani. Abia zilele trecute familia fetei s-a „prins” de tărăşenie şi l-a dat pe băiat pe mâna poliţiei. Dar, spre surprindera tuturor, eleva declară că-l iubeşte pe Romeo al ei şi doreşte să rămână cu el. Apoi, a urmat lovitura de graţie primită de părinţi şi autorităţi: la controlul ginecologic, fata, posesoare a unui himen complezent, elastic, a fost declarată virgină, încurcându-le socotelile celor care se împotrivesc, din toate puterile, iubirii celor doi!

“Fiica mea s-a îndrăgostit de un coate-goale”

Mama şi fiica aşteaptă, la o distanţă apreciabilă una de cealaltă, pe coridoarele I.M.L. Cluj, dând impresia că ar fi certate între ele. Un poliţist de la Câmpia Turzii le însoţeşte cu o ordonanţă eliberată de către oamenii legii, pentru a i se face fetei examenul ginecologic în vederea stabilirii virginităţii. O abordez pe mamă, care – după destule ezitări – îşi descleştează gura ce, într-o primă fază, părea ferecată. Îmi răspunde, evident distrusă, că fata ei – elevă eminentă la un liceu din Turda, familia sa locuind în Câmpia Turzii – s-a îndrăgostit de prin luna octombrie a anului trecut de un „coate-goale” din oraş, lucrător la o multinaţională din Cluj-Napoca, în vârstă de 20 de ani. Dar necazul cel mare e acela că fata nu vrea să renunţe în ruptul capului şi – mai mult – tânjeşte să-şi facă împreună cu el un viitor. “ Ştiam că umblă cu băiatul ăsta, un simplu muncitor, încă de anul trecut, însă că întreţine relaţii sexuale cu acesta am aflat doar în data de 8 aprilie, când m-am şi prezentat la poliţie şi am depus plângere împotriva lui, acuzându-l de infracţiunea de întreţinere de relaţii sexuale cu o minoră. Noi vrem ca individul să suporte consecinţele faptelor lui fiindcă fata, la vârsta sa crudă, 14 ani, nu e încă responsabilă pentru gesturile ei. Plus că am aflat că trăieşte cu ea încă din luna octombrie a anului trecut”. Fata ascultă cu luare-aminte vorbele mamei, după care o contrazice instantaneu, cu îndrăzneală: “Nu renunţ la el, în ruptul capului”. Remarcându-i independenţa şi hotărârea, o abordez, cu grijă pe tânără, pentru ca nu cumva să o lezez. O întreb ce o poate lega de un tânăr fără pregătire, care a abandonat studiul după ce-a absolvit doar zece clase, spre deosebire de ea, o elevă de excepţie la un liceu de frunte din Turda. Tânăra, purtându-se ca o femeie în toată regula, cu simţ de răspundere şi personalitate, nu întârzie să-mi răspundă, privindu-mă direct în ochi: “Ne-am cunoscut pe Facebook, iar discuţiile noastre s-au axat pe muzica rap, pasiunea noastră comună. Apoi ne-am cunoscut mai bine aşa că doresc, mai târziu, când voi împlini 18 ani, să rămân cu el pentru cât mai mult timp”. Descumpănit, o întreb care-i sunt pasiunile, în afară de muzică – şi ce-şi doreşte să ajungă atunci când se va face şi ea “mare”. Îmi răspunde, fără ezitare, că doreşte să devină asistentă medicală şi că-i plac la nebunie “poveştile” cu crime şi poliţişti. Apoi, mă întreabă, la rândul său – în vecinătate aflându-se morga institutului – cuprinsă de un fior existenţial, cum e posibil ca oamenii care lucrează acolo să atingă persoane decedate. I-am replicat să-i întrebe pe aceştia, fiindcă n-am cum să-i ofer un răspuns la întrebare.

De pe Facebook, în parcul Berc

Intră apoi, împreună cu mama ei în cabinetul de consultaţii, iar după câteva minute cele două se întorc având întipărite pe figură sentimente contrarii: tânăra de bucurie, iar mama – de necaz şi neputinţă. După care, braţ la braţ, însoţite de poliţist, cele două părăsesc incinta I.M.L. Cluj. Am aflat, mai târziu, din surse neoficiale, motivele acestei stări de fapt. Şi anume, faptul că tânăra a fost “decretată” virgină, eleva de clasa a VIII-a suferind de o anomalie rară, himen complezent, de o mare elasticitate, care împiedică dezvirginarea propriu-zisă – permiţându-i în schimb raporturi sexuale, „la liber”, fără ca să aibă loc vreodată deflorarea. Conform unor surse din oraş, care au dorit să-şi păstreze anonimatul – aceste raporturi sexuale au şi avut loc, nopţile, pe furiş – în parcul Berc din Câmpia Turzii, dar şi la locuinţa unde tânărul locuieşte, cu chirie, împreună cu mama şi bunica lui, uneori chiar şi când femeile respective se aflau în casă.

“În cursul săptămânii trecute, la nivelul Poliţiei municipiului Câmpia Turzii a fost depusă o plângere sub aspectul săvârşirii infracţiunii de ,,act sexual cu un minor”. Mama unei tinere de 14 ani, din Turda, a sesizat faptul că un tânăr de 20 de ani, din Câmpia Turzii, ar fi întreţinut relaţii sexuale cu fiica sa. Cercetările continuă în cauză pentru lămurirea tuturor aspectelor şi luarea măsurilor care se impun”, a declarat pentru Gazeta, Carmen Jucan, purtătorul de cuvânt al I.P.J. Cluj.