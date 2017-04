Remus Borza: „Trebuie sa intelegeti ca un demnitar nu poate sa traiasca dintr-o mie de euro

Deputatul ALDE Remus Borza a declarat luni, la Parlament, ca pentru un salariu lunar de aproximativ 1.000 euro vor intra in corpul demnitarilor „doar mediocrii si hotii”, in conditiile in care un parlamentar nu poate sa traiasca cu un asemenea venit si sa vina la serviciu „in blugi, barbos sau slinos”, relateaza News.ro.

„In orice sistem de drept, in orice natiune care se pretinde a fi civilizata, in ierarhizare, ma refer la sistemul public, unde avem in jur de 1,2 milioane de salariati din cei 4,8 milioane de salariati, la varful piramidei se gaseste salarizarea demnitarilor. Demnitarii sunt cei care angajeaza Romania in relatiile cu alte state, cei care administreaza PIB-ul Romaniei, cei care angajeaza cheltuieli. Daca vi se pare in regula ca un ministru sa fie mai prost retribuit decat un sef de serviciu sau un parlamentar decat sefa de la administrativ sau de la financiar-contabilitate, atunci inseamna ca gresesc eu”, a precizat deputatul.

El a mai spus ca un demnitar nu poate sa traiasca cu un salariu lunar de 1.000 euro.