Reportaj cu camera ascunsă: Carne injectata cu fum lichid

Acestea pot fi impregnate cu arome si injectate cu fum lichid. Fumul clasic, obtinut prin arderea lemnului care da gustul specific, a devenit o raritate. Cumparatorul ia de bun ce gaseste pe raft, iar producatorul si comerciantii nu-l informeaza corect.

Cand vine vorba despre produsele din carne afumate, putina lume stie ca cele mai multe dintre ele sunt de fapt injectate cu aroma de fum sau imbaiate in fum lichid. Nici vorba de afumarea naturala traditionala cu lemn.

Reprezentantii unui hypermarket au refuzat sa comenteze. In lipsa unor raspunsuri clare, am incercat noi sa aflam ce se intampla. Si am constatat in hypermarketuri doua lucruri: pe de o parte foarte putine alimente scoase la vanzare sunt afumate natural. Pe de alta parte, doar in cateva cazuri am fost informati corect, cum ca asa-zisele produse afumate sunt, de fapt, trecute prin fum lichid.

„Cum sunt afumate astea? Nu sunt cu rumegus. Sunt cu fum lichid. De ce nu le fac cu fum natural? Le facem aici in spate, asta ar insemna sa luam foc si nu avem voie. Le faceti aici in spate? Da si avem o celula mare. Cat dureaza pana sunt afumate? Depinde, ceafa mai greu 3-4 ore. Aveti si afumate natural? Alea numai la tara. Nu cred ca exista in niciun magazin.”

Sinceritatea acestui comerciant ne demontreaza cat de usor poate fi astazi afumat un produs din carne fara pic de foc si fum. Alimentele sunt injectate cu arome lichide, care doar ii dau un gust specific.

Uniunea Europeana nu interzice acest lucru. Exista o intreaga lista de substante, admise pentru genul acesta de conservare. Problema nu este asadar legalitatea metodelor artificiale de afumare. Ci faptul ca nu suntem informati asupra lor. Ca sa nu mai vorbim ca unii habar nu au ce vand la raft. Total gresit ! Este chiar treaba producatorului si a vanzatorului sa informeze cumparatorul despre marfa pe care i-o ofera la vanzare. Iar daca acest lucru nu se respecta, culpa e comuna.

Conform regulamentului, in cazul produselor afumate producatorii sunt obligati sa informeze consumatorul referitor la tratament, fara sa impuna si descrierea acestuia. Daca, pentru accentuarea gustului, producatorii folosesc si arome de fum acestea trebuie declarate.

Oamenii nu stiu sa faca diferenta intre produse. Marfa afumata natural e mai uscata, mai usoara si mai tare. In timp ce produsul injectat, cu aroma de fum, e mai apos, mai greu si mai moale.

Dar cum poate un cumparator sa afle ce e de calitate si ce nu? Daca nimeni nu-i da informatii clare, nici pe eticheta si nici in magazine? Am incercat sa obtinem raspunsuri si dintr-un laborator. Specialistii de la Larex au fost pana si ei surprinsi de ceea ce au gasit in bucatile de Kaiser afumat, pe care le-am dus sa le testam.

„Aroma de carne, Nu am mai vazut asa ceva. Asta spune ca e afumat si are si aroma de fum. Practic trebuie sa deduci ca este cu aroma si ca nu este afumat. In mod normal, daca am o aroma, aceasta trebuie declarata”, spun reprezentantii Larex.

In astfel de conditii, e aproape imposibil pentru un cumparator sa faca diferenta intre un produs afumat natural si unul injectat cu arome.

„Acest aspect lucios poate fi datorat unui tratament sau poate fi afumat in fum lichid. Tinand cont de suportul de aroma pentru fum lichid.”

Specialistii de la Larex ne dezvaluie ca alimentele afumate cu arome pot avea un miros mai puternic decat cele conservate cu fum natural. Si asta pentru ca solutia injectata se mentine in interiorul produsului si nu doar la suprafata, ca in cazul unei afumaturi naturale.