Reședința ambasadorului Pakistanului și vila lui Gheorghe Hagi, sparte de hoți

Angajatii lui Hagi au raportat la politie in jaf petrecut la vila acestuia din Pipera. Jaful s-ar fi produs in luna decembrie, insa ei au depus plangerea in urma cu doua zile.

Momentan nu se stie prejudiciul deoarece Hagi este plecat in Italia sa negocieze transferul lui Ianis de la Fiorentina si este asteptat in urmatoarele zile sa revina in tara.

Vila lui Hagi din Pipera nu e singura pradata de hoti in zona. Aseara si ambasadorul Pakistanului a reclamat in jaf la Politia Capitalei. Ambele sunt situatie pe strada Erou Iancu Nicolae.

Surprinzator, reședinta ambasadorului este un obiectiv aflat in paza statului roman, fiind supravegheat in permanenta de jandarmi.