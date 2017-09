Revolta judecătorilor, după votul negativ din CSM la legile Justiției

Votul negativ dat joi de plenul Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) pachetului de legi ale Justiției nu a rămas fără urmări. Mai mulți judecători au luat atitudine față de decizia controversată a membrilor CSM.

Judecătoarea de la Curtea de Apel Cluj, Adina Daria Lupea, se declară mândră de atitudinea celor opt membri ai CSM care au votat în favoarea modificărilor propuse de ministrul Justiției. Dar numărul magistraților care se arată revoltați de abuzurile DNA este din ce în ce mai mare.

”In acest moment, eu cred ca este necesar sa ma intorc in timp, la dvs., la colegii mei. Nu am de gand sa ascund faptul ca ma pozitionez de partea minoritatii din CSM si ma simt mandra de colegele noastre care nu au imbratisat fara rezerve opinia procurorului general, domnul Augustin Lazar. Domnia sa a sugerat ca trebuie sa existe in CSM un vot in bloc, negativ, impotriva intregului pachet de proiecte de legi propuse de minister, fara nuantari si fara discutii. Sunt profund dezamagita de votul celor trei colegi judecatori care au imbratisat opinia procurorului general (imi depaseste imaginatia cum), numit si el, sa repetam, fara concurs si fara proceduri transparente. Si sa mai repetam o data. Procurorii din aceste doua structuri speciale beneficiaza de peste 10 ani (se fac 12) de prevederi „”speciale”, incepand cu modalitatea de numire in functie, pana la salarizare si mai apoi, la posibilitatile de promovare in sistem. Aceste lucruri trebuiau demult oprite, pentru a nu ajunge ca eu, sau ca dvs. , sau ca oricare din sistem (ceilalti magistrati) sa putem fi anchetati de personaje care nu au sustinut un examen de promovare real in viata vietii lor sau (in cazurile putine, fericite) au sustinut cel putin unul. Marturisesc ca pentru mine aceste aspecte au fost si sunt frustrante, dincolo de faptul ca sunt profund nedrepte.

Metaforele de genul ca am construi un acoperis pe o temelie subrezita raman metafore si cuvinte mestesugite, in care eu nu cred si cred ca nici dvs. Vor ramane metafore, la inaltimea unor „nivele superioare”, nepatrunse de „muritorii de rand”si, ca atare, neaccesibile. Viata mea, traseul meu profesional, si al dvs. al tuturor, colegi ai mei si ai nostri, nu este o metafora si nici o accedere a unor sfere nepermise „pamantenilor”si nici nu ne va acorda pe acest pamant, o reparatie demna si echitabila in ceea ce priveste soarta si viitorul profesiei noastre. De vorbe goale si de viziuni sunt la fel de satula ca dvs.

Legile propuse de domnul ministru contin si prevederi bune, care tind a fi anihilate prin votul de 10-8.

Prin urmare, incercand sa coboram din atmosferele „celeste”, imi propun sa incercam aici, cu oameni asumati, cu nume, prenume si semnatura, sa sustinem acea minoritate care nu este deloc fragila (de 10-8) si sa luptam pentru noi, cei care muncim in sistem. Am rugamintea ca cei care impartasiti aceeasi viziune sa imi trimiteti personal (sau public, este alegerea dvs,) adeziunea la parerea minoritara, pentru ca la momentul cand colegii nostri din CSM vor inainta mai departe votul pozitiv cu amendamente, sa stie ca in spatele lor suntem si noi, cei pe care ne deranjeaza acest vot negativ in bloc, cum a cerut, repet, Procurorul General al Republicii. Cred ca trebuie sa fim de partea celor care sunt de partea noastra iar acei colegi judecatori dintre noi care au ales calea apararii altor interese decat cele ale judecatorilor sa inteleaga ca nu ne reprezinta.

Va asigur ca public voi proteja identitatea fiecaruia dintre dvs. Insa, in sustinerea opiniei minoritare din CSM, o sa am nevoie de nume, prenume si instanta de unde proveniti, pentru ca stiu ca sunteti multi”, a transmis judecătorul Adina Daria Lupea.

Judecătorul Florica Roman, de la Curtea de Apel Oradea spune că „prin votul negativ de azi, majoritatea din CSM a transmis magistraţilor care i-au ales că ei nu vor să răspundă niciodată pentru depăşirea sau derapajul de la madatul încredinţat, aceştia înţelegând să se eternizeze în funcţii fără a putea fi traşi vreodată la răspundere în vreun fel de către cei care i-au ales. Printre propunerile făcute de asociaţiile de magistraţi a fost şi aceea ca lucrătorii serviciilor secrete care racolează magistraţi ca informatori, ofiţeri acoperiţi, colaboratori, să fie pedepsiţi cu închisoare de la 5 la 10 ani. Prin votul negativ de azi, majoritatea din actualul CSM păşeşte pe urmele CSM-ului anterior, arătând tuturor cetăţenilor că nu intenţionează în niciun fel să lamurească amestecul ilegal şi de notorietate al serviciilor secrete în justiţie. Acest amestec, copiat dupa modelul stalinist de a face justiţie, trebuie lămurit pentru ca dreptul cetăţenilor români la o justiţie independentă să poata fi garantat efectiv. …În loc să aibă o atitudine care să onoreze poziţia pe care o ocupă, majoritatea din CSM a dat dovadă azi de reflexe străine democraţiei şi desconsiderare faţă de încălcarea drepturile şi libertăţilor. Această majoritate s-a comportat ca o clică totalitară care nu vrea să răspundă în fata nimanui şi căreia nu îi pasă de problemele din justiţie care îi compromit credibilitatea”, a transmis judecătoarea.