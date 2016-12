Rezolvarea crizei gunoaielor din Florești sabotată de consilieri? Ce le transmite Horia Șulea floreștenilor

Într-o postare pe Facebook, primarul comunei Florești, Horia Sulea le transmite florestenilor să ceară soluții consilierilor locali PSD, PMP, ALDE și UDMR pentru a rezolva problema gunoaielor din comună. Îndemnul vine după ce acești consilieri au respins soluția propusă de redresare pe termen lung și pe moment a Quatro Eco Salub, firma responsabilă cu ridicarea gunoaielor din patru comune ale județului Cluj (Florești, Măguri Racatu, Capusu Mare și Gilău).

„Pentru o imagine completă, cu actele oficiale pe masă (Am rugămintea de a citi până la capăt această postare și a lectura facsimilurile. Merită! Și durează doar 3 minute)

Quatro Eco Salub are ca asociați CONSILIUL LOCAL FLOREȘTI, CONSILIUL LOCAL GILĂU, CONSILIUL LOCAL MĂGURI RĂCĂTĂU ȘI CONSILIUL LOCAL CĂPUȘU MARE. Firma a luat naștere în 2009 ca urmare a deciziei celor patru CONSILII LOCALE.

În 2009, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară (ADI) Gelu Voievod a realizat Contractul de gestiune a serviciilor publice de salubrizare la nivelul celor patru comune, act aprobat de CONSILIILE LOCALE din cele patru comune.

ADI Gelu Voievod, ca orice ADI, are ca membri CONSILIILE LOCALE.

Orice UAT (Unitate Teritorial Administrativă) are o AUTORITATE DELIBERATIVĂ, CARE IA DECIZII, ACEASTA FIIND CONSILIUL LOCAL. Aceasta este REPREZENTATĂ de primar. Autoritatea deliberativă ia deciziile, primarul le execută.

Orice SRL, inclusiv Quatro Eco Salub este CONDUS, REPREZENTAT, ADMINISTRAT și CONTROLAT de ADUNAREA GENERALĂ A ASOCIAȚILOR, ADMINISTRATOR și DIRECTOR. Asociații pot cere audit, acte, explicații, modificarea statutului, majorare de capital, împrumut…etc (Normal, prin cereri legale, depuse la sediul firmei sau prin AGA, însă nu via facebook, prin presă sau la taraba din piață. Dar e greu când nu știi unde are sediu firma la care ești asociat!)

Așadar, dragi floreșteni, voi, prin aleșii dvs din Consiliul Local dețineți o firmă. Eu, ca primar, alături de aparatul primarului și de funcționarii publici din cadrul Executivului, am venit cu o soluție de redresare pe termen lung și pe moment a firmei. Soluție viabilă (acceptată de Curtea de Conturi) concretă (proiect de HCL) legală (cu viza de specialitate) și imediată (cerută în 3 rânduri). Soluția a fost respinsă de o parte din ASOCIAȚII FIRMEI (CL Florești, în speța noastră consilierii PSD, ALDE, PMP și 2 consilieri UDMR). Aceștia până acum nu au venit cu altă soluție. Așadar, pentru nelămuriri legate de Quatro Eco Salub, de motivele respingerii soluției Executivului sau legat de alte soluții (viabile, concrete, legale și imediate) vă rog a lua legătura cu aleșii dvs, consilierii locali din Consiliul Local Florești, în special cei care au considerat, din motive știute de ei, că soluția propusă de executiv nu este bună. Probabil ei au alte soluții viabile, concrete, legale și imediate, soluții pe care apoi să le pună în aplicare administratorul firmei și directorul firmei. Care soluții le au ?! Eu nu știu! Poate le aflați voi ! Poate aflați si ce au ei de gând cu firma la care sunt asociați. Firmă care prestează la nivelul comunei Florești serviciile de salubritate. Cum să aflați ? Via Facebook, via telefon, via o vizită la sediul lor de partid, via o discuție face to face.

Executivul Comunei Florești, adică Primăria și primarul, va continua mai departe, în limitele LEGII, să asigure o funcționare cât mai propice a firmei unde asociat este și CONSILIUL LOCAL FLOREȘTI”, le transmite Horia Sulea florestenilor.