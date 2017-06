Rihanna i-a scris oe Twitter unui reprezentant de-al cancelarului Angela Merkel

Starul pop internaţional Rihanna l-a întrebat pe Twitter pe purtătorul de cuvânt al cancelarului Angela Merkel despre angajamentul Germaniei în a contribui la finanţarea programelor de educaţie din ţările în curs de dezvoltare, relatează sâmbătă DPA, potrivit agerpres.ro.

Spre deosebire de omologii săi din întreaga lume care au îmbrăţişat platformele de social media, Merkel nu este activă pe Twitter sau pe Facebook.Aşa se face că Rihanna, cunoscută pentru hituri precum „Umbrella”, „SOS” şi „Bitch Better Have My Money”, şi-a direcţionat întrebarea către purtătorul de cuvânt al Angelei Merkel, Steffen Seibert.

„Germania, verific să văd unde ne aflăm cu angajamentul pentru #FundEducation w/ @GPforEducation? @regsprecher, contez pe tine”, a postat ea vineri pe Twitter, adăugând două emoji – o faţă zâmbitoare care roşeşte şi un steag german.

„Bună @Rihanna”, a răspuns Seibert sâmbătă. „Educaţia este o zonă cheie a politicii germane de dezvoltare. Aproape că am dublat alocarea în acest sens din 2013. Îţi mulţumim pentru că mediatizezi acest lucru”, a adăugat el.

Rihanna, care este originară din insula caraibiană Barbados, a contactat mai mulţi lideri ai lumii pe Twitter pentru a le cere să finanţeze iniţiativele din educaţie.

Ea a făcut echipă cu „Global Partnership for Education”, care aduce împreună politicieni, organizaţii non-profit, organizaţii internaţionale şi alţi donatori pentru a contribui la finanţarea educaţiei în ţările sărace.

Rihanna le-a mai trimis vineri mesaje pe Twitter liderilor din Franţa, Canada şi Argentina.