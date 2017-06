Român suspectat de terorism, ridicat de DIICOT

Un cetățean român a fost ridicat de procurorii DIICOT fiind suspectat de aderare la o organizație teroristă aflată în străinătate. Suspectul era monitorizat de serviciile de informații încă din 2015 și a fost ridicat joi dimineață, în urma unor percheziții în județul Argeș. Suspectul, care spiona pentru ISIS, avea de gând să participe la organizarea un atentat la o bază militară din România.

Trei percheziţii au avut loc joi dimineaţă, în judeţul Argeş, într-un dosar în care anchetatorii îl căutau pe suspectul de terorism. Acesta ar fi făcut propagandă pentru grupări teroriste având legături cu Daesh.

”La data de 29.06.2017, procurori din cadrul D.I.I.C.O.T. – S.T. Pitesti impreuna cu ofiteri de politie judiciara din cadrul B.C.C.O. Pitesti efectueaza un numar de 3 (trei) perchezitii domiciliare pe raza judetului Argeș intr-o cauza penala in care se efectueaza urmarirea penala pentru savarsirea infractiunilor de promovarea unui mesaj prin propagandă săvârşită prin orice mijloace, în public, cu intenţia de a instiga la săvârşirea uneia dintre infracţiunile enumerate la art. 32 alin. (1) şi (3) şi art. 33 alin. (1) şi alin. (2) lit. e), indiferent dacă mesajul susţine sau nu în mod direct terorismul ori dacă au fost săvârşite sau nu respectivele infracţiuni, fapta prev. si ped de art.332 al.4 din Legea 535/2004 privind prevenirea şi combaterea terorismului si infractiunea de culegerea sau deţinerea, în scopul transmiterii, ori punerea la dispoziţie de date şi informaţii despre obiective vizate de o entitate teroristă prev. de art.33 alin.2 lit.b din Legea 535/2004 și art.331 din Legea 535/2004.

În fapt

Cu privire la infractiunea de promovarea unui mesaj prin propagandă săvârşită prin orice mijloace, în public, cu intenţia de a instiga la săvârşirea uneia dintre infracţiunile enumerate la art. 32 alin. (1) şi (3) şi art. 33 alin. (1) şi alin. (2) lit. e), indiferent dacă mesajul susţine sau nu în mod direct terorismul ori dacă au fost săvârşite sau nu respectivele infracţiuni, fapta prev. si ped de art.332 al.4 din Legea 535/2004 privind prevenirea şi combaterea terorismului.

Suspectul zis „Ibrahim” incepand cu luna noiembrie 2016 a utilizat si/sau utilizeaza si in prezent, pe o retea de socializare, mai multe conturi personale, prin intermediul carora a postat si distribuit fotografii cu sigla gruparii teroriste DAESH, precum si inregistrari cu atacuri ale DAESH si executii, prin decapitare si impuscare, cu intenția de a le face cunoscute și de a determina câștigarea de noi adepți capabili să recurgă la săvârșirea aceluiași gen de fapte ca cele a căror promovare prin propagandă a realizat-o.

Cu privire la infractiunea de culegerea sau deţinerea, în scopul transmiterii, ori punerea la dispoziţie de date şi informaţii despre obiective vizate de o entitate teroristă prev. de art.33 alin.2 lit.b din Legea 535/2004 și art.331 din Legea 535/2004

In primavara anului 2015, suspectul s-a deplasat in zona unui obiectiv militar de pe teritoriul Romaniei,observand cu atentie caile si punctele de acces precum si modalitatea in care acesta este ingradit.

Datele si informatiile respective au fost culese de către suspect în scopul transmiterii ori punerii la dispoziţia unei entități teroriste salafiste si pro-jihadiste dintr-un stat al

Uniunii Europene,grupare ai carei adepti au plecat in zona siriano-irkiana pentru a participa la jihad si care a avut legatura cu persoanele care au revendicat atentatele teroriste de la Paris din 13.11.2015.

In investigarea infractiunilor de terorism, in conformitate cu dispozitiile legale, DIICOT – Serviciul Teritorial Pitesti a beneficiat de sprijin INFORMATIV si TEHNIC din partea Serviciului Roman de Informatii, autoritate nationala in materia prevenirii si combaterii terorismului, pentru realizarea obiectivelor de securitate nationala.

Perchezitiile au fost efectuate cu sprijinul I.P.J. Arges.

Facem precizarea că pe parcursul întregului proces penal persoanele cercetate beneficiază de drepturile şi garanţiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum şi de prezumţia de nevinovăţie”, se arată în comunicatul DIICOT.