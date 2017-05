Rupt în bătaie de un vecin: „După ce mi-a ars doi pumni, am căzut şi m-a luat la 11 metri, ca Hagi”

Vincze Janos este un bărbat în vârstă de 40 de ani, care domiciliază pe strada Oaşului din Cluj-Napoca. Acesta apare – cu faţa tumefiată – pe coridoarele I.M.L. Cluj şi se aşează cu dificultate pe un scaun. Povesteşte că a fost confundat cu un sac de box, la ieşirea dintr-un magazin, de către un „vecin tatuat şi drogat” care l-a acuzat că i-ar fi făcut propuneri indecente soţiei sale. „Păcatele mele, eu am fost la ei într-o dimineaţă, pe la orele trei, ca să-i rog să oprească sau să dea muzica mai încet fiindcă nu dormea nimeni pe scară, nu să-i fac propuneri nevestei sale”, declară acesta, exasperat…

Vincze Janos lucrează la o firmă clujeană de împachetări ale utilajelor şi locuieşte în blocul de pe strada Oaşului nr. 86, situat lângă fosta fabrică „Porţelanul”. Acesta, cu faţa umflată cât o baniţă povesteşte că duminică, în jurul orei 14.30 tocmai ieşise din magazinul alimentar aflat în apropiere ca să cumpere un pachet de ţigări şi un borş pentru ciorba pe care urma să o prepare iubita lui când, brusc, s-a întâlnit cu vecinul de scară care locuieşte la un etaj superior lui, nici nu ştie exact la care – VII sau VIII. Acesta, când l-a văzut l-a tras deoparte – vezi, Doamne, ca să-i spună ceva. Vincze, credul, n-a ripostat în niciun fel şi s-a supus, însă în secunda următoare vecinul l-a întrebat, fără ocoliş: „Te-ai luat de nevastă-mea”? Şi-a amintit brusc faptul că, în urmă cu două-trei luni urcase, într-adevăr, pe scări, până la apartamentul lor, la o oră „mică” – dar numai ca să le atragă atenţia că muzica răsuna asurzitor din apartamentul lor şi mai avea două-trei ore până când urma să meargă la serviciu. Atunci i-a răspuns, prin uşă, o femeie şi, la scurt timp după aceea, muzica a fost dată mai încet. „Pe deasupra, în urmă cu vreo două zile am stat de vorbă cu el, ca o bună cunoştinţă, şi m-am jucat minute în şir cu buldogul lui englez, de aceea m-am apropiat de el fără teamă. Însă, când colo, individul a declanşat iadul pe pământ: m-a întrebat dacă ştiu cine-i el şi – până să-i răspund – un pumn de-al lui mi-a „sărit” în ochi – şi apoi altul. La primul m-am ţinut bine, dar la al doilea m-am prăbuşit la pământ şi mi-am pierdut cunoştinţa. Apoi m-a luat la 11 metri, cu picioarele, şi m-a lovit aşa cum lovea mingea Hagi, dar numai în gură! După ce s-a săturat a plecat, iar într-un târziu m-am ridicat şi eu, aşa cum am putut, după care m-am dus acasă, m-am spălat şi mi-am schimbat hainele pline de sânge. Când mă spălam, îmi curgeau, pur şi simplu, cheaguri de sânge din nas”. Apoi, omul, mai mult mort decât viu s-a deplasat la Spitalul „Clujana”, de unde a fost reorientat către U.P.U., fiindcă era singura unitate de urgenţă care avea duminica un computer tomograf în funcţiune. „Ajuns la U.P.U., medicii mi-au făcut investigaţii complete şi şi-au dat seama că am fractură – de nas, pomete şi doi dinţi sunt pe cale să-mi cadă din gură”, adaugă bărbatul, cu o grimasă de durere.

Este chemat între timp în cabinetul de consultaţii al I.M.L., de unde se întoarce curând cu un certificat în care medicii i-au recomandat aproape o lună de îngrijiri medicale. Tună şi fulgeră bărbatul, cu ultimele forţe de care mai dispune, după coşmarul prin care a trecut: „Nenorocitul m-a scos, practic, pe tuşă, pentru mult timp de aici încolo şi o să-mi pierd astfel locul de muncă! Aşa că n-am să-l iert, îl pun la plată de n-o să se vadă bine…Nu-i logic, nu-i normal să baţi aşa un om ca pe hoţii de cai, fiindcă suntem în secolul XXI, nu în Evul Mediu”!

“La nivelul Secţiei 1 Poliţie a fost depusă o plângere de către un bărbat care a reclamat faptul că a fost agresat pe strada Oaşului, de către un vecin. În cauză a fost înregistrat un dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de lovire sau alte violenţe, faptă prevăzută de Codul penal”, a declarat, pentru Gazeta de Cluj, Carmen Jucan, purtător de cuvânt al I.P.J. Cluj.