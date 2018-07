Rus și Dîncu se bagă la pușcărie!

In urma cu doar cateva saptamani a avut loc ruptura totala dintre Vasile Dancu si Ioan Rus. Astfel ca raceala relatiilor dintre cei doi lideri ai ”Grupului de la Cluj” s-a transformat de atunci intr-un adevarat razboi pe viata si pe moarte, nu doar din punct de vedere al afacerilor, dar si al suirii in barci politice diferite. Si cum cei mai vechi combinagii din politica romaneasca aflati inca in activitate si-au facut si aliati pe masura si isi transmit deja unii altora amenintari ca se vor scoate reciproc din joc, conflictul dintre cei doi poate duce la o adevarata disolutie nu doar a ”Grupului de la Cluj”, dar si al unei bune parti din clasa politica, scrie Cătălin Tache pe national.ro.

Asta ca sa nu mai vorbim ca, tinand cont de conexiunile inca extrem de puternice din serviciile secrete ale ardelenilor cu apucaturi de damboviteni, intreg sistemul sta pe un adevarat butoi de pulbere. Si cum Vasile Dancu s-a alaturat taberei Hellvig, prin intermediul lui Rares Bogdan, plus ca pozeaza inca in negociatorul subteran de serviciu al PSD-ului, dupa cum a lasat sa se inteleaga si la recenta receptie de la Ambasada SUA, s-ar parea ca acesta are un avantaj imens in fata vechiului sau prieten. Insa nu trebuie uitat ca Ioan Rus are in spate atat ”Vulpea” Virgil Ardelean si oamenii ramasi loiali acestuia in serviciul secret al Ministerului de Interne, dar si aparatul propagandistic si logistic al lui Gabriel Oprea din teritoriu. Asta ca sa nu mai vorbim si de banii lui Ion Tiriac…!

S-au certat pe bani!

Acum, nimeni din sistem nu este atat de naiv incat sa creada ca ”jivine” politice precum Vasile Dancu sau Ioan Rus ar fi calcat in picioare o prietenie de atatea decenii doar din simple controverse de doctrina politica. Mai ales ca, in fond si la urma urmei, cei doi nu au facut niciodata un secret din disponibilitatea lor proverbiala de a se alatura oricarei formule politice, numai sa fie la masa Puterii. Astfel ca, dupa cum sustin sursele noastre, motivul conflictului deschis dintre Dancu si Rus ar fi cu totul altul, mult mai lumesc… Si ca, dupa cateva luni bune in care acestia oricum ajunsesera aproape sa nu-si mai vorbeasca, ”fitilul” a fost aprins de la o ”dubla recomandare” facuta pentru o pozitie cu puternice conotatii financiare. Si cum niciunul dintre ei nu a renuntat, saptamanile trecute cei doi nu doar ca si-au declarat dusmanie vesnica, dar au si jurat sa se razbune… pana la puscarie. Si cum subiectul este atat de delicat incat daca ”stranuta” unul dintre ei, ”raceste” imediat si celalalt, apropiatii ”ideologilor” compromisurilor politice au incercat sa-i impace, dar in zadar… Mai ales ca ”falia” dintre cei doi a fost adancita si de un ”buclucas” dosar al procurorilor anticoruptie , in care liderii ”Grupului de la Cluj” au jucat la doua capete, unul mergand pe mana Structurii Teritoriale Oradea iar celalalt ”clonand” speta la Structura Centrala a DNA…

”Bulibasa” la ”staborul SUA”

La receptia tinuta zilele trecute la Ambasada SUA, ”domnul profesor” Vasile Dancu s-a afisat intr-o forma de zile mari, socializand prea fatis pentru a nu da nastere la susoteli privind strategia acestuia de a organiza din nou ”staboare”. Mai ales ca, de atata vreme, fostul vicepremier s-a specializat in complexele operatiuni de ”impacaciuni”. Iar cu toate ca nu a mai prins vreun loc in Guvernul Dancila si recent i-au fost spulberate si visurile de a prelua sefia Serviciului de Informatii Externe, Dancu lasa sa se inteleaga ca ar fi pe cai mari. Si ca ar fi singurul care ar mai reprezenta un canal neoficial de comunicare intre cele doua Palate, fortand chiar o ”pace” utopica intre Liviu Dragnea si Eduard Hellvig. Mai ales ca tocmai ce s-a suit in ”barca” acestuia din urma, fara sa fie deranjat de ”analizele informative” care aratau ca deja a inceput sa ia apa la bord… Dar cum la Dancu totul este afacere, probabil si-a facut calculele cat se poate de bine, incercand sa profite la maxim de aceasta noua ”eticheta” de om al serviciilor pe care si-a lipit-o…

Vechea garda moare, dar nu se preda!

In schimb, mai putin maleabil decat actualul sau dusman de moarte, Ioan Rus s-a baricadat pe linia dura a vechii garzi din politica si servicii, preferand sa ”hastag rezist” alaturi de Gabriel Oprea si Victor Ponta. Si incercand sa contracareze noua conexiune a lui Dancu la tabara Hellvig tot prin ”mijloacele specifice” care l-au facut celebru in tot sistemul pe vechiul sau camarad din ”Doi s un sfert”, ”Vulpea” Virgil Ardelean…

Cel care sufera si acum pentru ”decaparea” lui Gabriel Oprea, care, pe cand era inca ministru de Interne, a fost la un pas sa-i transmita, la pret de fier vechi, cea mai moderna tehnica de monitorizare a serviciului secret al MAI. Si daca din punct de vedere al conexiunilor in sistem Dancu sta ceva mai bine, ca doar una este sa intretii prietenia unui sef in functiune al SRI si alta sa te bazezi doar pe relatiile ce i-au mai ramas in structuri unui pensionar de multi ani ca Virgil Ardelean, cu totul altfel par sa stea lucrurile in ceea ce priveste ”logistica” financiara la care a ramas accesat Ioan Rus. Acum nu ca propriile afaceri de familie, mai ales cele cu gunoaie si cele imobiliare nu i-ar merge din plin acestuia, dar cand ai in spate un miliardar dornic de vendeta ca Ion Tiriac, cu toata zgarcenia proverbiala a acestuia, tot te poti baza pe ceva ”maruntis” ca sa-ti porti razboaiele…

Cine da primul cu piatra?

Cum Vasile Dancu se afla in plina campanie de promovare a imaginii de ”ultimul mohican” care a ramas ”lipit” la toate gruparile politice si mai ales din sistem este normal ca, pe moment cel putin, influenta acestuia sa fie mai mare decat cea a lui Ioan Rus. Mai ales ca acesta s-a riscat si la o declaratie publica de sprijinire a ”avortonului” politic al lui Victor Ponta. Si, totusi, dorinta de razbunare a lui Ioan Rus nu trebuie neglijata… Mai ales daca acesta chiar crede ca Vasile Dancu si-a bagat coada in unele semnale primite de la ramasitele statului paralel cu privire la afacerile sale de familie, administrate de fiul sau Alex! Astfel ca este greu de prognozat cine va indrazni sa dea primul cu piatra… Dar cert este ca, oricare dintre ei o va face, cei doi au mari sanse sa se lege unul pe altul daca incep sa vorbeasca… Desigur, asta daca procurorii si sunt dispusi sa-i asculte, la ce increngaturi ii leaga pe multi dintre ei de ”Grupul de la Cluj”. Grup care, atata amar de vreme a reprezentat cea mai prolifica ”pepiniera de cadre” pentru Ministerul de Interne, Parchete si servicii secrete deopotriva…

