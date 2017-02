S-a găsit soluția pentru gunoaiele din Florești

Primarul comunei Florești, Horia Șulea, a anunțat că începând de azi, colectarea, transportul si depozitarea deseurilor din Floresti este apanajul SC Strict Prest SRL, suspendând contractul cu Qutro Eco Slub.

”Luand in considerare incapacitatea Quatro Eco Salub si a Consiliului Local de a transa problema, miercuri, la cererea primarului Horia Sulea, AGA ADI Gelu Voievod, cu unanimitate de voturi, a decis suspendarea contractului de delegare gestiune a serviciului de salubritate pe raza UAT Floresti (contract valabil intre ADI si QES), pe o perioada de maximum 90 de zile. Apoi, pana spre ora 23 s-a lucrat in Primarie la procedura de achizitie operator nou. A doua zi a avut loc deschiderea ofertelor si negocierea conditiilor si pretului. Vineri dimineata pe Floresti a intrat un desant de curatire, format din 10 masini ale Strict Prest.



Situatiile de criza cer asumarea responsabilitatii si decizii ferme. Vremurile grele cer barbati in pozitii decizionale. Carcoteala la coltul blocului si amenintarea cu procese este oare demna de vreun ales local care a avut un buzunar solutia de mai bine de o luna?

De ce acum? Foarte simplu. Intrucat acum (27 ianuarie) s-a primit de la QES adresa prin care ne anunta ca, din varii motive, este in imposibilitatea respectarii programului de ridicare. Pentru ca la inceputul acestei luni am cerut, in scris, oficial, catre QES, o fundamentare economico financiara a solicitarii de marire a tarifului. De asemenea, s-a solicitat si luarea de masuri de conformare in vederea normalizarii activitatilor prestate pe raza UAT Floresti. Nici un raspuns ! Am avut o discutie si cu administratorul QES, cerandu-i ferm ca in cateva zile Florestiul sa fie curat. Nu se poate a fost raspunsul. Coroborat cu adresele de la varii institutii, care punctau aspectele unei iminente epidemii, precum si existenta la nivelul UAT de depozite temporare ilegale (ghenele din care se revarsau deseurile, depasindu-se conturul punctelor gospodaresti), am luat deciziile ferme. Mi le asum in totalitate. Florestiul nu e o imensa ghena de gunoi. Situatia devenise una critica.



Tin sa multumesc presedintelui Consiliului Judetean Cluj, Alin Tise, care ne-a sprijinit concret in aceasta situatie. Multumesc si functionarilor din Consiliul Judetean, care au fost alaturi de noi. Cadrul legislativ al deseurilor, plus al achizitiilor publice inseamna cateva mii de pagini de legislatie. Prin care a trebuit sa facem surfing.



Mai departe….negocierile ne-au dus la un pret extrem de mic per tona, sub cel aprobat ca tarif in ADI Eco Metropolitan, la nivelul judetului. Deci, se poate. Mai departe, plata serviciului se va face de catre floresteni direct la primarie, dupa stabilirea in Consiliul Local a unei taxe in acest sens. Aceasta opinez ca va fi echivalenta sau sub tariful de pana acum.

In cele 90 de zile, QES are posibilitatea de a se redresa. Sau nu. Depinde de managementul societatii”, transmite Horia Șulea.