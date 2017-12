Sărac din Nicula lovit cu sapa de un ins care-i ridicase casa. Deşi plătit de o asociaţie, acesta ceruse bani şi de la bietul om!

Cătălin Teglaş este membrul unei familii numeroase şi sărace din localitatea gherleană Nicula. După o furtună care a avut loc astă vară el, mama, cei trei fraţi ai săi şi familiile lor – care locuiesc împreună – au rămas fără acoperiş deasupra capului. Curând aceştia au beneficiat de sprijinul membrilor cultului penticostal din zonă, care s-au mobilizat, plătind muncitorii şi materialele, astfel că s-au trezit cu încă două camere ataşate la cea veche, başca reparaţia acoperişului. Însă lăcomia unui muncitor, om „de lume”, care ar fi vrut să mai scoată nişte bani de la ei a declanşat conflictul violent cu Cătălin.

Cătălin Teglaş este un tânăr în vârstă de 26 de ani de ani, din localitatea Nicula, care de câţiva ani a aderat împreună cu mama lui la cultul penticostal. Povesteşte, pe coridoarele I.M.L. Cluj, că locuieşte împreună cu aceasta, cei trei fraţi ai săi şi familiile lor – în total zece suflete – într-o casă care, astă vară, le-a fost efectiv devastată de furtună. Mărturiseşte bărbatul, cu timiditatea caracteristică tinerilor cu bun simţ, de la ţară: „Ştiind cât suntem de săraci, fraţii noştri întru Hristos i-au plătit acestui muncitor, Tony, suma de o sută de lei, pe zi – dar cel care a finanţat lucrarea i-a oferit şi mâncare. Însă de la o vreme, deşi a terminat la noi lucrarea pentru care a fost plătit el încerca să se certe mereu cu mama, ca să stoarcă şi de la ea o sumă de bani”. Arată că zilele trecute, în timp ce se întorcea de la magazinul alimentar din sat acesta l-a abordat, dintr-o curte unde muncea, tot la o construcţie, apostrofându-l că mama lui îi face publicitate proastă în sat. „La care eu i-am spus să-i reproşeze ei acest lucru, nu mie, fiindcă eu n-am nimic în comun cu treaba asta. Atunci s-a enervat şi a sărit la mine lovindu-mă serios cu lopata – în zona spatelui şi în mâna stângă. Am sunat la 112, au venit cam în acelaşi timp poliţiştii şi salvarea, iar eu am fost transportat la Spitalul Municipal Gherla. Acum m-am prezentat la I.M.L Cluj, ca să-mi scot certificat şi să întocmesc apoi plângere penală pe numele acestui Tony, despre care am auzit c-ar fi de loc din Fizeșul Gherlii. Acum mă întorc la Gherla şi – deşi iertarea e creştinească şi-i venită de la bunul Dumnezeu – eu n-am cum să-l mai iert pe individ”! Tânărul este poftit în cabinetul de consultaţii, de unde se întoarce după câteva minute cu un certificat în care i-au fost recomandate câteva zile de îngrijiri. După care, însoţit de unul din cei trei fraţi ai săi – de sânge, nu de religie – părăseşte, preocupat, incinta instituţiei medicale clujene…

“La data de 28 noiembrie a.c., un tânăr, de 26 de ani, din Nicula, a sesizat faptul că, în timp ce se afla în curtea unui imobil de pe raza localităţii de domiciliu, a fost agresat de către un bărbat, din Gherla, în urma unui conflict spontan, fiindu-i cauzate vătămări corporale. În cauză se efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunii de lovire sau alte violenţe, faptă prevăzută de Codul penal”, a declarat, pentru Gazeta de Cluj, Carmen Jucan, purtător de cuvânt al I.P.J.Cluj.