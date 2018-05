Scandal în Comisia de Control a SRI: acuzații grave la adresa lui Claudiu Manda

Bubuie nervii în Comisia de Control a SRI, asta după ce deputul USR, Lucian Stanciu-Viziteu l-a acuzat pe Claudiu Manda, președintele Comisiei, că a prezentat un raport fără ca în prealabil să-l fi trimis și celorlalți membri spre consultate.

“Președintele Comisiei de control a Serviciului Român de Informații a venit astăzi cu un document în comisia de Control pe care ni l-a prezentat ca fiind raportul Comisiei și ne-a cerut tuturor să-l votăm, cu toate că reprezentanții opoziției nu știau ce se află în document”, arată deputul USR, Lucian Stanciu-Viziteu.

“Această modalitate de lucru contravine modului de funcționare a comisiilor parlamentare. Chiar și în plen, rapoartele se trimit cu cel puțin 3 zile înainte, tuturor parlamentarilor, pentru ca aceștia să poată vota în deplină cunoștință”, explică Viziteu.

“Ca urmare, am refuzat să votez acest raport, deoarece nu știam ce conține și cele câteva minute pe care le-am avut la dispoziție nu ar fi fost suficiente pentru o analiză detaliată a unui document de peste 10 pagini care invocă diverse documente la care nu aveam acces. Consider că raportul de activitate al Comisiei de control a SRI este un document mult prea important pentru a fi votat fără o analiză prealabilă și fără ca la el să lucreze toți membrii comisiei. În acest caz, singurii care au lucrat la acest document au fost cei din gașca domnului Manda. Am solicitat să amânăm cu o săptămână pentru a putea analiza documentul în detaliu și a propune îmbunătățiri dar cei din PSD, ALDE si UDMR au votat împotrivă acestei propuneri. ”, arată Viziteu.

“Solicit mass-media să investigheze de ce domnul Manda refuză să conducă comisia de control SRI conform legii. Deocamdată nu putem decât să ne întrebăm ce anume din activitatea comisiei, sau poate chiar din activitatea SRI, dorește să ascundă domnul Manda?”, se întreabă retoric liderul USR.