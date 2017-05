Scandal în jurul ambulanțelor

În cadrul Ministerului Sănătății au apărut tensiuni referitoare la achiziția de noi ambulanțe. Discuțiile contracdictorii au apărut în Raed Arafat și ministrul Florian Bodrog, cel din urmă cerând semnarea unor protocoale sublimentare pentru achiziția de ambulanțe.

Ministrul Sănătăţii, Florian Bodog, a declarat, duminică, că Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă (IGSU) a pornit licitaţia pentru achiziţia de ambulanţe la începutul acestui an. Achiziţia, spune Bodog, a fost anulată la cererea Agenţiei Naţionale pentru Administrare Fiscală (ANAF) după ce mai multe persoane au contestat-o. În aceste condiţii, ministrul Sănătăţii spune că este nevoie de semnarea unui nou protocol între Ministerul Sănătăţii şi Ministerul Afacerilor Interne.

” Protocolul se semnează luni. Caietele de sarcini sunt gata. (…) Eu am punctul de vedere de la ANAF care spune că protocolul nu mai este valabil, pe de altă parte nu există nicio hârtie, nicio garanţie de la ANAF că următoarea procedură dacă se va desfăşura la IGSU va dura 30 de zile pentru că, aşa cum am spus, Comisia noastră a verificat caietele de sarcini şi are foarte multe observaţii, aproape la fiecare pagină. Deci practic, caietul de sarcini se va modifica urmare a modificărilor făcute de către comisia noastră. Să nu se întâmple acelaşi lucru cum s-a întâmplat la IGSU”, a declarat ministrul Sănătăţii, Florian Bodog, la Digi 24.

În replică, şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, secretarul de stat în Ministerul Afacerilor Interne, Raed Arafat, spune că există posibilitatea semnării unui protocol pe baza celui vechi şi care permite lucrurilor să se desfăşoare mai departe în maniera începută şi avertizează că un nou protocol nu va duce decât la întârzieri şi mai mari, în condiţiile în care maşinile aflate în dotarea IGSU sunt deja învechie.

„Noi stăm acum fără maşini aproape. Cu ambulanţele de tip B şi C am ajuns cu ele într-o situaţie fără egal la momentul ăsta. În Bucureşti sunt 48 de maşini de tip B la SMURD, din care abia reuşim 20-25 să le avem funcţionale. Băgăm una, scoatem două la reparat, din cauza vechimii. Aparatele sunt vechi deja, deci nu mai fac faţă aparatele din maşini şi ne costă imens de mulţi bani ca să le rezolvăm. Trebuie să înlocuim sute de ambulanţe, dar nu ştiu dacă o putem face imediat. Cel mai important este eligibilitatea accesării fondurilor europene la IGSU comparativ cu Ministerul Sănătăţii. Ministerul Sănătăţii nu poate accesa pe tema asta, să cumpere ambulanţe, şi asta se ştie bine”, a declarat Raed Arafat.

Secretarul de stat în Ministerul Afacerilor Interne spune că este vorba de o întârziere de cel puţin o lună, două până se va semna acordul cadru, timp în care salvatorii vor sta tot fără dotările necesare.

„Primele ambulanţe nu le vom vedea nici măcar pe la jumătatea anului viitor”, a precizat Raed Arafat.

Întrebat ce se întâmplă dacă se semnează un nou protocol, Arafat a replicat „Dacă decizia este luată, atunci mă bucur că am deschis subiectul acum şi să-şi asume responsabiltatea cei care semnează la momentul la care vor muri oameni pentru că încă nu avem ambulanţe”.

Anterior, pe pagina sa de Facebook, Raed Arafat transmisese că, după ce a tot tras semnale de alarmă şi a avertizat în privinţa dotărilor SMURD, rezultatul „s-a limitat doar la nivel de declaraţii ale ministrului Sănătăţii”.

„Anunţul domnului Ministru al Sănătăţii, Florian Bodog, făcut vineri la Craiova, referitor la achiziţia ambulanţelor pentru SMURD şi serviciile de ambulanţă, menţionând că acordul semnat în 2016 între cele două ministere, cel al al Sănătăţii şi cel al Afacerilor Interne, nu mai este valabil în baza noii legislaţii, ascunde multe adevăruri nespuse şi este de fapt, pentru cei care cunosc bine situaţia şi evoluţia ei, un anunţ al întârzierii achiziţiilor de ambulanţe pentru SMURD şi serviciile de ambulanţă şi nu al demarării procedurilor, care au fost deja demarate de fapt, dar nu sunt «agreate», dorinţa fiind de a repeta totul de la zero lăsând la o parte muncă realizată de comisii mixte care au muncit câteva luni deja pe acest subiect la nivelul IGSU”, a transmis, pe pagina sa de Facebook, Raed Arafat, şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă (DSU).

Secretarul de stat a precizat că săptămâna trecută i-a trimis ministrului Sănătăţii o scrisoare în care a explicat situaţia dificilă în care se regăseşte SMURD, în ceea ce priveşte dotarea serviciilor de ambulanţă, şi în care a acuzat sabotarea, de către anumiţi funcţionari din cadrul Ministerului Sănătăţii a procesului de dotare al serviciilor de ambulanţă şi SMURD.

Reacţia secretarului de stat în Ministerul Afacerilor Interne a venit după ce, vineri, ministrul Sănătăţii a declarat, la Craiova, că urmează să fie demarată procedura de achiziţie pentru dotările necesare SMURD.

„Am transmis chiar ieri (nr joi), ştiţi că protocolul pe care îl aveam încheiat cu ministerul de interne nu mai era corespunzător conform noii legi a achiziţiilor, am transmis protocolul doamnei ministru de Interne şi am şi avut o discuţie cu dânsa şi cu domnul prim-ministru şi vom semna acest protocol după care vom demara procedura de achiziţie atât pentru ambulanţe cât şi pentru SMURD-uri. A fost o confuzie şi vreau să o lămurim, referitor la cele trei mii de ambulanţe pentru fiecare unitate administrativ teritorială, aceasta este cu totul altă finanţare şi practic demarăm şi acest program, vor fi o sută de astfel de vehicule care vor asigura accesul populaţiei sărace din zonele izolate la servicii medicale. Aceste vehicule, primele o sută, vor fi aduse într-un program pilot, pe un program al Băncii Mondiale, după care vom continua”, a declarat Florian Bodog.