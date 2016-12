Scandal la primărie. Boc către o avocata: „Aţi făcut şcoală de drept sau şcoală de horticultură? Puteţi odată să tăceţi măcar trei minute?” VIDEO

Scandal la Primaria Cluj-Napoca privind impozitul majorat cu 500% de anul viitor pentru cladirile degradate din centrul istoric. Zeci de proprietari s-au prezentat marti, 20 decembrie, la sedinta Consiliului Local unde clujenii s-au certat cu primarul Emil Boc si cu consilierii locali pe aceasta tema.

O parte dintre proprietarii imobilelor care au fost constatate degradate se simt nedreptatiti ca de anul viitor trebuie sa plateasca un impozit de cinci ori mai mare, in conditiile in care ei doresc sa-si refatadizeze cladirea, insa acestora li se pare imposibil ca in trei luni, de cand au primit somatiile, sa-si poata reabilita imobilele.

Spiritele au început să se agite, mulţi proprietari ridicând vocea la consilierii locali. Boc a intervenit şi a spus că Primăria nu poate face treaba proprietarilor de clădiri şi că aceştia trebuia să iasă din pasivitatea în care stau de 10 ani.

A urmat un schimb dur de replici între Boc si avocata Sorana Muresan, reprezentanta proprietarilor imobilelor de pe strada Iuliu Maniu nr. 40.

„Sunteţi avocată şi ar trebui să aveţi măsura cuvintelor. Aţi făcut şcoala de drept sau şcoala de horticultură? Puteţi odată să tăceţi măcar trei minute să îmi expun punctul de vedere?”, i-a spus Emil Boc avocatei.