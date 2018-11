Schimbarile preconizate la nivelul conducerii ASF pun la grea incercare protectia legii RCA in vigoare

Comisia Europeana a incercat, influentata de pozitia asiguratorilor, sa elimine functionarea tarifului de referinta din actuala lege RCA, insa actuala conducere a ASF s-a pozitionat corect, protejand unul din elementele cheie care au adus piata asigurarii obligatorii auto in starea actuala de echilibru.

Echipa formata la nivelul ASF de Presedintele Leonardo Badea si Vicepresedintele Cornel Coca Constantinescu, a functionat eficient in ultimele luni, aducand stabilitatea si predictibilitatea necesara astfel incat tarifele RCA sa se situeze in marjele corecte.

Federatia Operatorilor Romani de Transport isi exprima profunda ingrijorare fata de schimbarile preconizate la nivelul conducerii ASF si considera ca politizarea excesiva pe acest subiect trebuie evitata, in interesul asiguratilor persoane fizice si juridice.

La un an si jumatate de la intrarea in vigoare a noii legi RCA, orice schimbare la nivelul structurii de conducere a ASF, este cel putin nepotrivita, cu atat mai mult cu cat, Comisia Europeana incearca prin orice mijloace sa determine revenirea la situatia din 2016, situatie ce a generat explozia tarifelor RCA pe segmentele transporturilor comerciale, dar si profituri uriase pentru asiguratori.

F.O.R.T. considera ca este nevoie de continuitate in mandatul conducerii ASF, care, impreuna cu patronatele din domeniul transporturilor, service-uri auto, brokeraj si asigurari, si-au propus sa continue colaborarea, in perioada urmatoare, pentru eliminarea unor derapaje in ceea ce priveste contravaloarea prestatiei in service precum si pentru cresterea gradului de acoperire pana la peste 90 %.

Totodata F.O.R.T. asteapta cu interes decizia oficiala a Consiliului Concurentei generata de finalizarea anchetei cu privire la existenţa de practici nesănătoase şi înţelegeri între vânzătorii de RCA pe zona tarifelor de primă – cunoscuta sub numele de “Ancheta Media Xprimm UNSAR”.

Atat Presedintele Leonardo Badea cat si Vicepresedintele Cornel Coca Constantinescu, au dovedit profesionalism si transparenta in raport cu functionarea si supravegherea pietei RCA si este imperios necesar sa continue mandatul pentru atingerea tuturor obiectivelor stabilite, departe de orice fel de jocuri politice.