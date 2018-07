Scrisoarea unei foste actriţe de filme pentru adulți către fiul ei nenăscut. Ar putea fi cel mai sfâșietor mesaj al unei mame

Aurora Snow, o actriţă din SUA, care lucrat timp de zece ani în industria filmelor pentru adulți, a scris o scrisoare fiului ei nenăscut, ca acesta să o citească înainte de a o judeca prea aspru.

„Eram tânără, îndrăzneaţă şi aveam nevoie de bani. La acel moment simţeam că nu doresc să-mi întemeiez o familie şi am crezut cu adevărat că pot face în aşa fel încât mama, tata şi fraţii mei să nu afle cu ce mă ocup, mai ales că pe atunci nu era totul postat online. Ce aveam de pierdut? Mă gândeam că mă voi ocupa cu aşa ceva numai pentru un an de zile, până mi-aş fi plătit datoriile, apoi aş fi lăsat totul în urmă. Dar lucrurile nu au mers cum am plănuit“, a scris fosta starletă, potrivit thedailybeast.com.

După ceva timp, de meseria ei a aflat și familia.

„Străbunica ta a fost prima care mi-a descoperit secretul, după ce m-a văzut, întâmplător, pe o casetă video. I-a anunţat imediat pe bunica şi unchii tăi. Cu toate că au fost dezamăgiţi de alegerile pe care le făcuse, nu au încetat niciodată să mă iubească. Sper că până la acest moment din viaţa ta am reuşit să te învăţ câte ceva despre cât de importantă este sinceritatea. Iar eu îmi doresc să fiu cinstită cu tine.

Am făcut lucruri greu de imaginat de-a lungul carierei mele, pe care le-ai putea descoperi dacă te vei strădui să le afli. Pot să afirm că am făcut această meserie ca pe oricare alta, de aceea am încercat să fiu cât mai bună în ceea ce fac. Dar, uneori, să-mi fac meseria însemna să mă implic în lucruri destul de neplăcute. Sper din toată inima că nu vei ajunge vreodată să vezi despre ce vorbesc“, s-a confesat Aurora.