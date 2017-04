Se întâmplă în Cluj! Meşter în împăierea păsărilor atacat şi bătut în plină stradă de cei care îi distrugeau maşina!

Istvan este un clujean în vârstă de 43 de ani, aflat în pensie de boală după ce-a trecut printr-un moment critic în urmă cu trei ani: a fost înjunghiat cu trei lovituri de cuţit. Atunci, după operaţiile suferite şi procesul care a urmat şi-a pierdut aproape totul: maşina, motocicleta, serviciul şi până şi meseria de meşter în împăierea păsărilor. Însă duminica trecută era s-o păţească din nou, după ce doi inşi, aflaţi în stare euforică l-au lovit cu piciorul exact în locul unde fusese operat. Istvan încercase să-i oprească să-i distrugă elronul maşinii, parcată în faţa casei sale, pe care li se pusese acestora pata.

Istvan este un om cu figură bonomă, care a ajuns ca la 43 de ani să trăiască dintr-o pensie de boală, aproape simbolică. Sosit la I.M.L. Cluj, în dimineaţa zilei marţi, 28 martie, acesta povesteşte că în seara zilei de duminică, 26 martie, după meciul de la Cluj al României cu Danemarca, a trăit momente cumplite, cum nu credea să mai aibă parte după ce fusese înjunghiat în urmă cu trei ani. Mărturiseşte Istvan: „Am aflat că în stradă îmi devastau maşina doi tineri beţi sau cine ştie, drogaţi, dintre care un vecin celebru pentru porcăriile lui, proaspăt ieşit din puşcărie, Edmond. Fusesem sunat de un vecin, după încheierea meciului România-Danemarca, care m-a alertat asupra ce se petrece în faţa porţii casei mele de pe strada Donath. Am ieşit repede ca să-i împiedic, însă deşi între noi s-a interpus o persoană, acest Edmond mi-a ars, din senin, un picior direct în piept, nimerindu-mă exact în locul unde am fost operat pe cord deschis, în urmă cu doi ani, ca urmare a unor complicaţii apărute după înjungherea mea”. Arată că şi incidentul respectiv avusese loc după o confruntare cu un individ slab de minte, căruia îi trăsese, pe merit, o palmă: „I-am dat o schelă împrumut şi el n-a ştiut s-o monteze, apoi a venit la mine acasă, cu gură mare şi am fost nevoit să-l corectez puţin. Însă, numai peste câteva minute acesta s-a răzbunat, chiar în cartier, şi m-a înjunghiat în trei locuri. Am trecut printr-un proces îndelungat însă din păcate autorităţile noastre n-au fost în stare decât să-l condamne la patru ani cu suspendare şi să-l oblige la plata a 12.000 de euro, după ce eu cheltuisem deja cu procesul 7.000, împrumutaţi de ici-colo. Atunci mi-am vândut tot ce-am avut mai de preţ – însă m-am ales cu o senzibilitate specială, astfel că n-am mai putut să-mi continui meseria şi hoby-ul, de împăiere a păsărilor sau animalelor de companie fiindcă nu mai suportam mirosul substanţelor cu care trebuia să lucrez”. Arată mai departe că s-a prezentat la I.M.L. doar pentru a-şi procura certificat medico-legal, fiindcă l-a pocnit şi el destul de bine pe agresor, direct în figură. Declară de asemenea că nu vrea să se trezească – tocmai el, cel atacat – cu o eventuală plângere din partea lui Edmond, deşi are toate atuurile partea sa. „Mi-au fost martori mai mulţi vecini, plus poliţia a fost prezentă la faţa locului şi a consemnat totul – aşa că nu mă tem de nimic. Singurul lucru de care mi-e groază este însă să încep iarăşi un proces, chiar şi împotriva acestui individ, căci m-am fript deja cu justiţia din România. Am la dispoziţie trei luni pentru plângerea penală şi voi vedea ce voi face de-acum încolo, fiindcă aflu că Edmond nu prea intenţionează să mă despăgubească pentru daunele produse şi cheltuielile pe care m-a obligat să le fac.” Curând, după ce-şi scoate certificatul medico-legal, bărbatul părăseşte incinta instituţiei, nu înainte însă de a schimba câteva cuvinte amicale cu un angajat,veche cunoştinţă…