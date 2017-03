Sebastian Ghiță a fost localizat în Serbia, anunță Pro TV. Potrivit unor surse, fostul deputat, în prezent cel mai căutat român, a fost văzut în țara vecină. Ba mai mult, Ghiță ar fi fost vizitat de mai multe persoane din România. Poliția Română nu confirmă informația până la ora transmiterii știrii.

”Fugarul Sebastian Ghita ar fi fost localizat in Serbia. Sustin surse oficiale care doresc sa isi pastreze anonimatul. Pe numele fostului deputat ar putea fi emis astazi al doilea mandat de arestare preventiva in lipsa. Cand si daca va fi adus in tara daca se confirma localizarea, ramane de vazut!”, a scris jurnalistul Pro TV, Ovidiu Oanță, pe pagina sa de Facebook.

Sebastian Ghita fusese dat in urmarire nationala pe 5 ianuarie, la scurt timp dupa ce instanta suprema a decis arestarea preventiva in lipsa a fostului deputat.

Sebastian Ghita a fost ultima data la IJP Prahova in ziua de 19 decembrie 2016 pentru a semna in cadrul controlului judiciar pe cautiune. Ulterior, el a fost citat sa se prezinte, la data de 21 decembrie, la DNA Ploiesti in dosarul Ponta-Blair, insa nu a venit, la sediul Parchetului ajungand doar avocatii sai.

Fostul deputat a fost cautat la domiciliul sau si la mai multe adrese despre care se cunostea ca le frecventa, fara a fi insa gasit, au precizat surse apropiate anchetei.

Sebastian Ghita a fost trimis in judecata in doua dosare penale. Unul dintre acestea in care, alaturi de Ghita, sunt acuzati si fostii sefi ai Parchetului Curtii de Apel Ploiesti Liviu Tudose si Aurelian Mihaila, fostul sef al Inspectoratului de Politie Judetean Prahova Viorel Dosaru si fostul sef al Directiei Generale Anticoruptie Prahova Constantin Ispas, se afla pe rolul instantei supreme.

In acest dosar, Sebastian Ghita este acuzat de dare de mita, cumparare de influenta, santaj, spalare de bani, folosirea de informatii nepublice sau permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informatii, precum si pentru conducerea unui vehicul fara permis de conducere.