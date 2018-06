Secretele unui look de vară senzațional

Iti doresti ca in sezonul cald, de anul acesta, sa intorci toate privirile? Vrei sa aduci o schimbare in garderoba ta, insa nu stii de unde sa incepi? Pentru orice look vestimentar, indiferent de anotimp, este esential, pentru a straluci oriunde mergi, sa pasesti cu incredere, sa ai un zambet sincer pe buze, fiind stapana pe sine. Aceste 3 elemente ajuta la conturarea unui look senzational, reprezentativ tie, indiferent de ocazia sau locul unde esti prezenta. Cu toate acestea, periodic, este resimtita nevoia unei imbunatatiri in garderoba vestimentara.

Upgrade in garderoba

Fie ca iti plac tinutele care se axeaza pe un confort crescut sau pe un echilibru vizual deosebit,

fie ca iti place sa adopti tinute office, concentrate pe simplitate si eleganta, ai mereu in vedere

rezistenta produselor in timp si efectul acestora asupra sanatatii tale. Pe timp de vara, spre exemplu, picioarele au tendinta de a se umfla de la caldura si efort excesiv, astfel, atunci cand iti alegi perechile de incaltaminte, nu cauta modele care au doar un design frumos, ci care iti ofera un confort sporit. Daca iti doresti sa iti completezi colectia de perechi de incaltaminte cu sandale cu platforma, ai grija ca acestea sa aiba o inaltime a tocului potrivita staturii tale, oferindu-ti stabilitate pe toata laba piciorului.

Cand investesti in achizitii vestimentare, fie imbracaminte, fie incaltaminte, trebuie sa pui foarte mare accent pe:

 Material, tesatura;

 Croiala;

 Design;

 Paleta cromatica;

 Model – imprimeu, aplicatii;

 Stilurile vestimentare in care se poate incadra;

 Dimeniuni si marime.

Pe timp de vara, este esential ca produsele pe care le cumperi sa ii permita pielii sa respire,

oferindu-i un confort sporit corpului, inclusiv in zilele lungi si obositoare. Indiferent de vremea

capricioasa sau de temperaturile pe care le intampini, piesele vestimentare trebuie sa nu te stranga, astfel incat, organismul sa nu fie suprasolicitat inutil. Pentru a-ti proteja picioarele, oferindu-le un grad de confort crescut, vezi noile modele de sandale cu talpa joasa, si alegeti perechea preferata. Acestea se potrivesc aproape oricarui stil vestimentar, fiind alegerea preferata a persoanelor active, cu o agenda plina.

Pentru ca o tinuta sa fie de succes, trebuie sa se potriveasca stilului tau vestimentar. Aceasta

inglobeaza particularitati ale personalitatii tale, devenind o creatie specifica tie, unica intr-o multime. Ea are rolul de a-ti sublinia atuurile fizice si a-ti masca detaliile pe care le consideri „defecte fizice”, oferindu-ti o stare de spirit buna si incarcandu-te cu energie pozitiva.

Daca vrei sa experimentezi si sa iesi din zona de confort, poti face acest proces de trecere,

treptat, astfel incat, fiecare tinuta sa capete elemente caracteristice personalitatii tale. Opteaza pentru accesorii vestimentare care sa iti completeze tinutele si nu iti limita creativitatea. Fie ca iti place sa le confectionezi sau sa le achizitionezi, ai grija ca acestea sa se integreze in look-ul tau, oferind o imagine de ansamblu echilibrata, fluida stilistic si cromatic.

Cele mai importante accesorii, indiferent de sezon

Atitudinea si zambetul sunt cele mai de pret accesorii pe care o reprezentanta a sexului frumos le poate purta. Ele sunt secretele unui look senzational, aducand stil, atat unei tinute elegante, cat si uneia casual, ori sport. Impunerea personalitatii si a farmecului personal, au ca izvor increderea in sine, dozata corespunzator, echilibrat, vor aduce diverse oportunitati si reusite. Asumandu-ti fiecare decizie pe care o iei si pasind sigur pe drumul tau, vei reusi sa obtii succesul, oricare ar fi domeniul sau domeniile care te pasioneaza. Pentru a reusi acest lucru, pune mereu in balanta principiile pe care le-ai avut cand ai inceput un proiect, si schimbarile acestora, pe parcursul desfasurarii sale. Schimba-te doar datorita experientei pe care o dobandesti, pastrandu-ti unicitatea si esenta.

Foloseste-ti activitatile din rutina zilnica pentru a te inspira sa vrei mai mult si mai bine pentru

tine, motivandu-te constant sa evoluezi, sa te dezvolti. Nu te opri niciodata din a experimenta si descoperi lumea inconjuratoare, bucurandu-te de fiecare clipa si lectie pe care esti nevoita sa o traiesti.