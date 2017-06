Șefa DNA înregistrată când spunea că vrea să-i pună sare pe coadă lui Grindeanu

Inspecția Judiciară s-a sesizat din oficiu în legătură cu înregistrările difuzate duminică seară și atribuite procurorului-șef al DNA, Laura Codruța Kovesi. El a precizat luni că sesizarea a fost înregistrată la Direcția de Inspecție judiciară pentru procurori, care urmează să efectueze verificări prealabile pentru a stabili dacă există indicii cu privire la săvârșirea vreunei abateri disciplinare.

Ieri, mai multe înregistrări în care șefa DNA, Laura Codruța Kovesi, ar da ordine procurorilor din subordinea sa ”să ajungă la premier” și și-ar arăta anumite nemulțumiri, au apărut la România TV.

”Trebuie să ajungem la premier”, se aude în prima înregistrare.

În înregistrare, șefa DNA vorbește cu procurorul Jean Uncheșelu.

„Uncheşelu (procurorul Jean-Nicolae Uncheşelu, care l-a trimis în judecată pe Victor Ponta în dosarul Turceni-Rovinarii – n.r.), ştiţi ce-mi doresc: să „decapaţi” instituţional în dosarul ăla cu casele şi să ajungem la domnul premier care a semnat contractele alea. (…) Şi-am avut o discuţie la Cheile Grădiştei şi tot nu am auzit ce s-a întâmplat. Poate aşa, că suntem toţi, ne lămurim ce s-a întâmplat. Doamne, m-am uitat şi eu pe datele statistice, unde parcă toată lumea ne bănuia de dimineaţa până seara şi am făcut aşa un pic o… (…) DNA-ul aşa, adică anul trecut pe vremea asta erau 673 de persoane învinuite la 270. Adică e o discrepanţă foarte mare. Posturi în plus avem, poliţişti în plus avem, specialişti în plus avem, dosare avem.

Înseamnă că sunt alte cauze şi am vrut să stăm un pic de vorbă să vedem. M-am uitat puţin pe situaţiile astea. Sunt unele chestiuni îngrijorătoare. Sunt dosare de 6-7 ani cu urmărire penală începută şi care nu e soluţionată. Au venit şi la acelaşi procuror şi a mai venit cineva sau alt dosar. Urmărirea penală începută. La fiecare ştiţi ce aveţi în lucru. Dar altceva mă îngrijorează, că la asta cu dosarele vechi, fiecare ştiţi ce aveţi. Mă îngrijorează de ce nu-i înhăţăm! De două luni, unii din ei liberi, nu iese niciun rechizitoriu. Numa unii şi aceiaşi fac dosare. Unii s-au încurcat cu legea şi-au făcut trei rechizitorii anu trecut, mamă ce mult am lucrat, suntem tari. Cu trei rechizitorii nu facem treabă”, ar spune Codruţa Kovesi, potrivit înregistrării.

”Dar sunt unii care nu fac nimic. Noi nu am putut trimite în judecată un inculpat, din 8000 de dosare, dacă voi din sala asta mă convingeți, plec și nu mai zic nimic. Unii și aceiași sunt înjurați de dimineața până seara și alții stau la umbreluța noastră. Lasă să șefa se descurcă, Uncheșelu se descurcă, Dumitriu se descurcă și așa mai departe. Și vă mint, și liniște e frumos la DNA, nu?! Salarii mari, nu ne întreabă nimeni când venim, când plecăm, stăm cu curul pe dosare, nu ne întreabă nimeni de ele, păi nu se poate”, se aude pe înregistrări.

”După decizia CCR mi-aş fi dorit să ieşim cu un dosar cu un ministru, să presăm, sau măcar pe un dosar important. Ne e teama că CCR a zis că am derapat. Îşi bat alţii joc de munca noastră, noi să stăm doar să încasăm. Nu degeaba tot zic că e important să ieşim. (..) Dacă simt că nu mai avem curaj o să se urce cu picioarele pe noi. (..) 3,4 dosare importante. Noi, de la începutul anului ne-am luat-o în freză şi cu OUG 13 şi oamenii ne-au apărat”, ar fi spus Kovesi.

”Ne-am speriat sau ce? Cine s-a speriat să plece sau cine nu are chef de muncă să plece! Rămân 10 oameni la DNA, d-aia nu avem de treabă, frate, și ne luptăm până în pânzele albe și am auzit comentarii pe dosarul cu OUG 13. Domn`e, eu mi-am asumat acest dosar împreună cu domnul Surugiu și cu domnul Uncheșelu. N-au făcut un milimetru de la stânga sau la dreapta fără ca eu să spun, da, domnule, sunt de acord și susțin treaba asta și cred în continuare că am făcut ceva legal și corect, chiar să zică CCR că am derapat instituțional pentru ea. O să iau cele patru dosare existente și le pun în brațe și îi zic ”Ia-le domnule Morar, spală-te cu ele pe cap”. Noi dăm cu subsemnatul și la Inspecție și la Ministerul Justiției, ne înjură toată lumea de dimineață până seara și ne-am asumat pentru că am crezut că facem niște lucruri și alții stau cu dosarele sub fund și nu fac nimic”, ar mai si spus Kovesi, potrivit înregistrărilor.