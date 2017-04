Șefii Transilvania Construcții ”înțepați” de un recidivist vîlcean cu nume de italian

Transilvania Construcții este una dintre cele mai importante firme din domeniul edificărilor de imobile care se mândrește că este condusă de cel mai tânăr manager din țară, Andrei Timofte, fiul lui Mircea Timofte.

Ieri, la Curtea de Apel Cluj s-a judecat apelul unui proces în care cei de la Transilvania Construcții sunt parte civilă într-un dosar în care inculpat este vâlceanul RICOBON GIULIANO CEZAR. Anul trecut, în prima instanță a acestui proces, el a fost condamnat de magistrați cu următoarea pedeapsă. ” Constata ca potrivit Deciziei nr.265/06.05.2014 a Curtii Constitutionale a Romaniei legea penala mai favorabila este vechiul cod penal sens in care mentine incadrarea juridica din rechizitoriul Parchetului de pe langa Judecatoria Cluj-Napoca. In baza art.396 al.1 C.pr.pen. condamna pe inculpatul RICOBON GIULIANO CEZAR, pentru savarsirea infractiunii de tainuire prev. de art.221 al.1 C.pen. 1969, cu art.5 NCpen. la pedeapsa de 6 luni inchisoare. Constata concursul cu infractiunile care au facut obiectul s.p. nr.2816/19.09.2008 a Judecatoriei Iasi definitive prin d.p. nr.324 din 11.05.2010 a Curtii de Apel Iasi prin care i s-a aplicat pedeapsa de 2 ani inchisoare pentru savarsirea infr.prev. de art.178 din Legea nr.141/1997, art.74 al.1 lit.a C.pen., art.76 al.1 lit.c C.pen., art.33 si 34 C.pen., pedeapsa suspendata conditionat. Constata concursul cu infractiunile care au facut obiectul s.p.nr.264 din 28.06.2012 a Tribunalului Iasi definitive prin d.p.nr. 156/27.02.2015 a Curtii de Apel Iasi prin care i s-a aplicat pedeapsa rezultanta de 2 ani si 9 luni inchisoare pentru art.273 din Legea nr.86/2006 art.35 al.1 NCp, art.75 al.2 lit.b NCp art.76 al.1 NCp, art.5 NCp si pedeapsa accesorie prev. de art.66 al.1 lit.a pe o perioada de 3 ani si art.66 al.1 lit.b pe o perioada de 3 ani, pedeapsa suspendata sub supraveghere. Anuleaza suspendarea sub supraveghere a executarii pedepsei aplicata prin s.p.nr.264/2012 a Tribunalului Iasi. Constata ca anterior prin s.p. nr.264/2012 a Tribunalului Iasi a fost anulata suspendarea conditionata a executarii pedepsei aplicata prin s.p. nr.2816/2008 a Judecatoriei Iasi, mentine dispozitiile de anulare. Descontopeste pedeapsa de 2 ani si 9 luni inchisoare din s.p. nr.264/2012 a Tribunalului Iasi in elementele componente, repune pedepsele in individualitatea lor, inlatura sportul de 9 luni, constata concursul si cu faptele deduse judecatii, astfel ca in baza art.36 al.1 C.pen. contopeste pedepsele de 2 ani inchisoare si 6 luni inchisoare urmand ca inculpatul sa execute pedeapsa cea mai grea: -2 ani inchisoare sporita cu 9 luni si interzicerea drepturilor prev. de art. 66 al.1 lit.a si b C.pen. In baza art.91 C.pen. dispune suspendarea executarii pedepsei sub supraveghere.”

Potrivit presei vâlcene, el este fostul soţ al unui medic stomatolog din Râmnicu Vâlcea şi are deja la activ două condamnări pentru înşelăciune. Omul şi-a făcut o adevărată meserie din a ţepui oamenii, el ajungând, pare-se, să aibă o avere de invidiat.

Este vorba despre vâlceanul Giuliano Cezar Ricobon, care a fost căsătorit cu medicul dentist Iliescu Curti Sanda. Ei bine, despre cele două personaje s-a mai scris şi în trecut, în perioada 2009-2010, atunci când jurnaliştii din Vâlcea (Arena Vâlceană – n.r.) susţineau că Ricobon avea obiceiul să împrumute sume mari de bani de la diverşi indivizi, iar pentru acest lucru a girat cu bunurile sale mobile şi imobile, iar când a venit data scadentă de plată a datoriilor şi când a fost dat în judecată, el a divorţat de soţia sa şi a trecut întreaga avere pe numele ei, lăsându-i pe creditori cu ochii-n soare.

Astfel, Giuliano Cezar Ricobon a fost catalogat drept ţepar şi au început să curgă dosarele penale pe numele său, dar şi condamnările.

Unul dintre dosarele pe numele lui Giuliano Cezar Ricobon s-a judecat la Judecătoria Râmnicu Vâlcea. Bărbatul a fost trimis în judecată pentru comiterea infracţiunii de înşelăciune, după ce l-a ţepuit pe Alexandru Hăloiu cu suma de 18.000 de euro, bani pe care acum instanţa l-a obligat să-i restituie părţii vătămate, plus dobândă legală.

În primăvara anului 2015, Ricobon a fost şi condamnat, el primind o pedeapsă de 3 ani de închisoare cu suspendare, decizie care însă nu este definitivă. Asta pentru că procurorii vâlceni au atacat decizia cu apel, care se va judeca în data de 12 octombrie 2015, la Curtea de Apel Piteşti.

Iată însă decizia primei instanţe: „Condamnă inculpatul RICOBON GIULIANO CEZAR la 3 ani închisoare pentru comiterea infracţiunii de înşelăciune. Constată că infracţiunea reţinută în sarcina inculpatului Ricobon Giuliano Cezar prin prezenta hotărâre este concurentă cu infracţiunile pentru care acelaşi inculpat a fost condamnat prin sentinţa penală nr. 2816/19.09.2008, pronunţată de Judecătoria Iaşi în dosarul nr. 9276/245/2007, astfel cum a fost modificată prin decizia penală nr. 324/11.05.2010 a Curţii de Apel Iaşi. În baza art. 85 alin. 1 Cod penal din 1969; Anulează suspendarea condiţionată a executării pedepsei rezultante de 2 ani închisoare, aplicată inculpatului Ricobon Giuliano Cezar prin sentinţa penală nr. 2816/19.09.2008 a Judecătoriei Iaşi, astfel cum a fost modificată prin decizia penală nr. 324/11.05.2010 a Curţii de Apel Iaşi. Descontopeşte pedeapsa rezultantă de 2 ani închisoare, aplicată inculpatului Ricobon Giuliano Cezar prin sentinţa penală nr. 2816/19.09.2008 a Judecătoriei Iaşi, astfel cum a fost modificată prin decizia penală nr. 324/11.05.2010 a Curţii de Apel Iaşi, în cele două pedepse componente de câte 2 ani închisoare, pe care le repune în individualitatea lor. În baza art. 36 Cod penal din 1969 rap. la art. 33 lit. a Cod penal din 1969 şi art. 34 alin. 1 lit. b Cod penal din 1969; Contopeşte pedeapsa de 3 ani închisoare, la care inculpatul Ricobon Giuliano Cezar a fost condamnat prin prezenta hotărâre, cu cele două pedepse de câte 2 ani închisoare, repuse mai sus în individualitatea lor (stabilite prin sentinţa penală nr. 2816/19.09.2008 a Judecătoriei Iaşi, astfel cum a fost modificată prin decizia penală nr. 324/11.05.2010 a Curţii de Apel Iaşi) şi aplică inculpatului RICOBON GIULIANO CEZAR pedeapsa rezultantă de 3 ani închisoare. (…) Dispune suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei rezultante de 3 ani închisoare, pe durata unui termen de încercare de 6 ani”.

Membru al unei reţele infracţionale

Aşadar, după cum se vede în sentinţa dată de magistraţii râmniceni, Ricobon mai are o condamnare la activ, el primind o pedeapsă de doi ani de închisoare, decizie a Curţii de Apel Iaşi, după ce a fost găsit vinovat pentru săvârşirea infracţiunii de fals material în înscrisuri oficiale.

Mai exact, Giuliano Cezar Ricobon a făcut parte dintr-o grupare infracţionale care se ocupa cu comercializarea unor maşini de lux furate din străinătate, reţea anihilată de procurorii din Iaşi în anul 2002.

Anchetatorii au susţinut atunci că Ricobon şi alţi opt inculpaţi, printre care (interesant!) şi victima sa din recentul dosar de înşelăciune – Alexandru Hăloiu -, făceau comerţ cu autoturisme de lux (BMW, Audi şi VW), autoturisme furate pentru care pregăteau documente de provenienţă şi cărţi de identitate false. Procurorii au menţionat în rechizitoriul lor că membrii reţelei ştergeau în prealabil seriile de la motor şi cele ale şasiului şi, apoi, le imprimau alte numere.

