Șeful APIA Cluj,Adrian Zaharia susținut politic de ALDE!

O poza face cat o mie de cuvinte! Dar ce te faci cand sunt mai multe poze care pot ascunde o poveste?

Functionarii publici pot participa la sedintele de partid? Este posibil ca APIA Cluj, sa se fi transformat in ALDE-a Cluj ?

Cert este ca ”nenea” Adrian Zaharia, seful APIA Cluj, participa la sedintele partidului care il sustine in toate ”prostioarele” demne de tot dispretul

Umbla vorba prin targa ca, in urma cu ceva ani, ”grofu Zaharia” care se crede ”mosier” in institutia statului, APIA Cluj, ar fi angajat, in mod fraudulos, cativa membrii ALDE iar intre timp aproape toti sunt angajati prin concursuri aranjate.

Zaharia a dat afara angajatii vechi si buni pentru a-i inlocuii cu niste tineri care nu prea cunosc meserie. Norocul lor a fost ca sunt din acelasi partid

Ceea ce este foate interesant este ca D.N.A, a fost sesizat si a verificat aceste aspecte dar se pare ca a fost doar ”o joaca de copii ”, asa de ochii prostimii.

Acestia mai au obraz sa se prezinte din nou in fata electoratului ? Pe bune ? Cu ce promisiuni vor venii acestia in fata oamenilor ? Cu promisiunea ca, dupa ce vor primi un mandat in parlament il va sustine pe Zaharia sa isi bata joc de angajati ?

Alooo, copii de la ALDE, Cluj !!! Doamna, Steluta! Va legati partidul se acest om si va mai asteptati ca oamenii sa va aleaga in alegeerile parlamentare ? Cat de naivi puteti fi sa credeti una ca asta ? Cata viziune politica aveti ? Asta nu ar fi nimic cu urmatoarea intrebare : ”Nu credeti ca oamenii care stiu problemele de la APIA Cluj, o sa-i ”doara in cot” de partidul care il sustuine pe dl Zaharia iar ALDE Cluj sa nu mai beneficieze de votul oamenilor?

In perioada campaniei electorale, oamenii, cu siguranta, vor stii sa va faca ”cea mai proasta imagine” de care vor beneficia partidele concurente!

Mai ganditi-va. Lumea nu-i chiar atat de naiva. Cu siguranta veti avea surprize iar dl. Zaharia contribuie din plin la formarea acestei imagini negative. Oamenii se vor razbuna pe partid, atunci la urne!!!

Sursa: Observatorul de Cluj