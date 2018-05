Șeful CNCD: ”Orice instituție poate fi un instrument politic. Am luat în calcul demisia”

Organizația neguvernamentală ActiveWatch a organizat joi, simbolic, “funeraliile” Consiliului, pe care îl acuză de decizii abuzive, care ar încălca dreptul la liberă exprimare. CNCD s-a transformat în „Comitetul pentru Discriminare”, exploatează politic momentul PNL; liberalii anunță că vor ataca la CCR hotărârea Parlamentului privind componenţa Consiliului.

Președintele CNCD admite, la RFI, că au fost încercări de a folosi instituția ca instrument în lupta politică. Asztalos Csaba afirmă că s-a gândit la demisie, dar anunță că a decis să rămână în funcție: Sunt și decizii care ridică semne de întrebare, recunoaște Asztalos Csaba:

Asztalos Csaba: Sunt declarații politice. Putem să luăm fiecare caz în parte. Hotărârile noastre sunt supuse controlului instanței. Am avut și decizii în care au fost implicați și politicieni din rândul opoziției. Eu nu aș generaliza și nu aș punea această etichetă.

Reporter: Pe baza cazurilor de până acum, inclusiv al Premierului Dăncilă, este justificat acel reproș ce vizează dubla măsură?

A.C: Fiercare speță are propriile circumstanțe. În cazul Premierului Dăncilă, în ceea ce privește exprimarea cu autiștii, eu însumi am fost în opinie minoritară și am arătat că se impunea o constatare și cel puțin un avertisment pentru că termenul s-a folosit în sens peiorativ. Avem două, trei, patru decizii care sunt foarte disputate în spațiul public, însă trebuie să privim toate celelalte decizii, care nu sunt atât de dezbătute și în care Consiliul a intervenit și am avut confirmări din partea instanțelor de judecată. În mare parte am reușit să eliminăm. Nu spun că nu sunt una sau două spețe care ar ridica semne de întrebare.

Rep: Nu înseamnă, implicit, că este o problemă la criterii? Cât de clare sunt criteriile după care membrii CNCD iau decizii?

A.C: Din punctul meu de vedere sunt clare, în sensul în care sunt date de jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului. Dar fiecare stat își trasează limitele libertății de exprimare. Sunt niște standarde minime. Fiecare declarație intervine într-un context. Depinde de autorul declarației, depinde de conținutul declarației, de intenția pe care a avut-o în momemntul declarației, de ce a vizat. Aici, întotdeauna avem interpretări. Admit că în acești ani de existență a CNCD au fost încercări de a utiliza instituția ca instrument în lupta politică. În mare parte am reușit să nu intrăm în aceste provocări sau în aceste încercări. Dar au fost și situații în care probabil nu am reușit.

Rep: Au fost încercări, presiuni directe?

A.C: Nu vorbesc de presiuni. Vorbesc de plângeri, în sensul de a interpreta o plângere sau alta într-un sens sau altul.

Rep: PNL anunță că va iniția un proiect de lege pentru modificarea statutului instituției. Se vrea instituirea unui mecanism de numire în funcție a membrilor bazat pe implicarea organizațiilor societății civile, prin reprezentanții societății civile, să se elimine astfel factorul politic. Cum vă sună inițiativa indiferent de faptul că vine de la o formațiune politică?

A.C: Și în acest moment societatea civilă este implicată în nominalizarea membrilor colegiului director. În acest moment societatea civilă are un membru în colegiul director. Au fost perioade în care a avut doi membri. Dincolo de proceduri legale este extrem de important ca cei care iau voturi și numesc în instituții, cum este și CNCD, să numească persoane care sunt competitive pe un domeniu sau altul. Aici, inclusiv partidul care face această propunere poate să își facă propria analiză și propria critică.

Rep: La ce se întâmplă acum și la cum arată, CNCD poate fi un instrument politic? Vă rog să îmi răspundeți cu da sau nu.

A.C: Orice instituție poate fi un instrument politic.

Rep: Dumneavoastră, ca președinte, sunteți mulțumit de CNCD în acest moment?

A.C: Sub anumite aspecte, da, sunt mulțumit. În anumite cazuri nu sunt mulțumit.

Rep: Ați luat în calcul, în vreun moment, demisia?

A.C: Da, am luat în calcul. În acest moment voi continua și voi depune toate eforturile pentru a rămâne independenți și echidistanți din interiorul instituției, din această funcție.

Rep: Ce va urma, pe acest fundal al unei societăți tot mai tensionate și al temelor controversate ce vor acapara atenția? Mă gândesc, de pildă, la redefinirea familiei sau la anul centenarului, la potopul de declarații publice pe aceste teme sensibile. La ce vă așteptați în următoarele luni?

A.C: Sper ca formatorii de opinie, indiferent că sunt oameni politici sau jurnaliști sau reprezentanți ai organizațiilor neguvernamentale, să fie responsabili în dezbaterea subiectelor de interes public. Știu că nu este în interesul nimănui să generăm tensiune de niciun fel.

Rep: Ce spuneți sună a deziderat. Pe baza experiențelor de până acum, vă rog, din nou și dați-mi un răspuns tranșant. Vă așteptați să fie tras CNCD în mocirla dezbaterilor publice dacă ele vor fi făcute, cum au fost și cele de până acum, pe subiecte sensibile?

A.C: Bineînțeles că s-a încercat acest lucru în anii precedenți și se va încerca și în continuare