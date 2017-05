Seful DIICOT vrea excluderea din institutie a procurorului clujean Mircea Hrudei

Ziua de marti nu va fi usoara pentru unul dintre cei mai vechi procurori ai DIICOT Cluj. Mircea Hrudei are maine cateva ore de foc, caci destinul sau profesional in DIICOT poate fi curmat chiar de catre membrii Consiliului Suprem al Magistraturii, arata Ziar de Cluj.

Acestia vor avea de analizat o solicitare depusa de insusi seful structurii centrale a DIICOT, Daniel Horodniceanu, care solicita CSM avizarea „revocării domnului HRUDEI MIRCEA LUCIAN din funcţia de procuror la Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism”!

Interesant este faptul ca Hrudei a condus timp de doua mandate structura clujeana DIICOT, ultima reconfirmare fiind in 2011. Totusi, in ciuda vechimii sale ca procuror si sef al DIICOT Cluj, activitatea sa profesionala a fost caracterizata de multe esecuri, concretizate prin achitari in dosare grele.

Dosare grele transformate in dosarele CHIX. Afaceristi hartuiti, firme distruse

Rateu 1 – Primul dosar în care Mircea Hrudei a luat achitare a fost dosarul Grenadierul. Inculpații Zăgrean Victor, Vancea Ovidiu Manuel, Moldovan Mihai Septimiu și Szasz Francisc au fost trimiși în judecată în stare de arest preventiv și au fost achitați de magistrații ICCJ. Șeful DIICOT Cluj i-a acuzat pe cei patru de terorism.

Rateu 2 – Dosarul in care au fost acuzati trei oameni de afaceri din Cluj, Fotache Sorin, Sandor Francisc Iosif si Turcsa Oliver Gabriel, achitati definitiv pe instanta, dar in urma procesului, firmele acestora au ajuns in stare de faliment. Evident, procurorul nu a fost tras la raspundere si nici oameni de afaceri nu au fost despagubiti dupa ce si-au pierdut firmele.

Rateu 3 – Finantatorul CFR Cluj, Arpad Paszkany, a fost achitat de Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) in dosarul in care a fost judecat pentru santaj si sprijinirea grupului de santaj „Gazeta”. Aceasta speta a fost instrumentata de Hrudei. Paszkany a fost achitat in acest dosar, pe rand, de Tribunalul Cluj si Curtea de Apel, dar procurorii au facut recurs la ICCJ.

Rateu 4 – Un alt dosar esuat al procurorului Mircea Hrudei este cel in care au fost trimisi in judecata presedintele Bancii Transilvania, Horia Ciorcila, Georgios Christofourou, directorul general al Bank of Cyprus Romania si alte sase persoane, sub acuzatia de spalare de bani. Alături de Horia Ciorcilă, a mai fost trimis în judecată Claudiu Silaghi, fondator al BT şi fost vicepreşedinte al Consiliului de Administraţie al Băncii Transilvania. Acesta a decedat in timpul anchetei instrumentate de Hrudei. A facut un atac cardiovascular datorita stresului si presiunilor facute de Hrudei, conform declaratiilor familiei de la acea vreme.

Rateu 5 – Dosarul de achitare al omului de afaceri Gicu Agenor Gânscă de la ACI. Acesta, impreună cu Rares Nilas, Ana Maria Oprean, Sergiu Dan Dascal si Horea Ionut Bobos, au fost achitati definitiv în 2013 de catre judecatorii de la ICCJ. Dosarul a fost făcut de DIICOT Cluj și are semnătura lui Mircea Hrudei.

Ce spune Hrudei. Mornaila nu comenteaza

Contactat de Ziar de Cluj, inca procurorul DIICOT Cluj Mircea Hrudei a declarat pentru ziarul nostru:

„Am aflat cu totul si cu totul intamplator despre cererea de revocare in cursul zilei de vineri 26 mai, in momentul in care am lecturat ordinea de zi a sectiei pentru procurori din cadrul CSM, pana la acel moment nu am fost incunostiintat despre declansarea unei proceduri in vederea revocarii.

In acest context, pentru ca consider ca am dreptul sa imi expun un punct de vedere legat de aceasta solicitare, am formulat o cerere de amanare pentru a mi se comunica motivele invocate pentru revocare si sa mi se comunice toate documentele care insotesc acea cerere de revocare. Personal, consider ca nu exista niciun motiv profesional din 2014 pana azi de revocare a mea si nu spun asta ca sa ma supralicitez”, a spus Hrudei.