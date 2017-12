Senatorul Marius Nicoară condamnat pentru că a condus băut

Magistrații de la ÎCCJ l-au condamnat pe senatorul Marius Nicoară la un an cu suspendare și efectuarea de muncă în folosul comunității pentru că a fost prins în timp ce conducea după ce consumase băuturi alcoolice.

„Condamnă pe inculpatul Nicoară Marius Petre (…), la pedeapsa de un an închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de ‘conducere pe drumurile publice a unui vehicul pentru care legea prevede obligativitatea deţinerii permisului de conducere de către o persoană care are o îmbibaţie alcoolică de peste 0,80 g/l alcool pur în sânge’. În temeiul dispoziţiilor art. 91 al. 1 din Cp suspendă executarea pedepsei de un an închisoare, sub supraveghere, pe durata unui termen de încercare de 2 ani”, se arată în hotărârea instanţei.

Pe parcursul termenului de supraveghere, Marius Nicoară trebuie să presteze muncă neremunerată în folosul comunităţii pe o perioadă de 60 de zile, în cadrul Asociaţiei Filantropice Medical-Creştine Cluj-Napoca sau Primăriei municipiului Cluj-Napoca, în afara cazului în care starea de sănătate nu i-ar permite acest lucru.

Decizia instanţei de fond poate fi atacată cu apel în termen de 10 zile de la comunicare.

Senatorul Marius Nicoară a fost trimis în judecată în noiembrie 2016 pentru conducerea sub influenţa alcoolului, într-un dosar întocmit în urma unui eveniment rutier produs în data de 28 noiembrie 2014, pe o stradă din municipiul Cluj-Napoca.