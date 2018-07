Servitorii Sistemului din CSM s-au sinucis profesional

Sectia pentru procurori in materie disciplinara a Consiliului Superior al Magistraturii a decis miercuri, 25 iulie 2018, sa respinga actiunea disciplinara a Laurei Codruta Kovesi pentru refuzul de a se prezenta la comisia parlamentara de ancheta „Sufrageria lui Oprea”, in urma deciziei Curtii Constitutionale a Romaniei, dovedind acelasi dispret si sfidare a deciziilor obligatorii ale CCR. Desi, nerespectarea deciziilor CCR constituie abatere disciplinara pentru care orice magistrat trebuie sanctionat, Sectia pentru procurori a CSM a devenit complice cu Laura Kovesi, favorizand-o pentru a nu fi sanctionata. Prin aceasta decizie, Sectia pentru procurori s-a sinucis profesional definitiv si credem ca orice cetatean din Romania poate sa faca plangere penala impotriva membrilor Sectiei pentru procurori pentru abuz in serviciu, scrie Lumea Justiției.

Luju.ro scrie că este inadmisibil sa acoperi un magistrat care a incalcat flagrant o decizie a CCR data special pentru el cu nume si prenume, de a se prezenta la Comisia parlamentara si ca procurorii, prin solutia de musamalizare sunt mai vinovati decat Laura Codruta Kovesi pentru ca nu doar ca au acoperit-o, ci au dat cel mai prost exemplu natiunii de a nu respecta Deciziile Curtii Constitutionale.

Nici macar Klaus Iohannis nu a indraznit sa incalce o decizie a CCR, care l-a obligat sa o revoce pe Laura Codruta Kovesi. Oare se cred deasupra legii procurorii din CSM care considera ca este normal ca Laura Kovesi sa sfideze decizia obligatorie a CCR, care a dispus sa se prezinte in fata comisie parlamentare?

Astfel, in urma deliberarilor din 25 iulie 2018, si dupa trei amanari de pronuntare, procurorii din CSM au decis respingerea actiunii disciplinare fata de Laura Codruta Kovesi pentru nerespectarea deciziilor CCR, stabilind ca aceasta nu a savarsit abaterile disciplinare prevazute de art. 99, lit. a) si ș) din Legea 303/2004, respectiv a) manifestarile care aduc atingere onoarei sau probitatii profesionale ori prestigiului justitiei, savarsite in exercitarea sau in afara exercitarii atributiilor de serviciu; si ș) nerespectarea deciziilor Curtii Constitutionaleori a deciziilor pronuntate de Inalta Curte de Casatie si Justitie in solutionarea recursurilor in interesul legii.

De retinut este faptul ca solutia de respingere a actiunii Inspectiei Judiciare a fost luata in privinta nerespectarii deciziilor CCR ( art. 99 lit. ș) din Legea 303/2004) cu unanimitate, in timp ce pentru savarsirea abaterii disciplinare prevazute la art. 99 lit. a) decizia de respingere s-a luat cu majoritate, existand – absolut neobisnuit pentru procurorii CSM – o opinie separata in sensul admiterii actiunii Inspectiei Judiciare. Cine o fi fost cel care a facut opinia separata?

