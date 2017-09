Sevil Shhaideh, pusă sub urmărire penală de DNA

Ministrul dezvoltării regionale, vicepremierul Sevil Shhaideh, considerată o apropiată a liderului PSD, Liviu Dragnea, a sosit, vineri dimineață, la sediul DNA, unde urmează să fie audiată. Ea a a venit însoțită de un avocat, inițial ea nu știa în ce calitate va fi audiată și nici în legătură cu ce dosar. Ulterior, vicepremierul a declarat la ieșire că a fost informată la DNA că are calitatea de suspect, dar nu a dat alte detalii în legătură cu dosarul.

Ministrul a stat în sediul DNA mai puțin de jumătate de oră, timp în care i s-au adus la cunoștință acuzațiile penale, pentru care este pusă sub urmărire penală.

„Am fost informată asupra calității procesuale pe care o am în acest dosar. Am calitatea de suspect și mai multe nu vă pot declara, fiind o anchetă penală în curs. În acest moment mi s-a adus la cunoștință această calitate. Mă prevalez de toate drepturile pe care le am și o să analizez împreună cu avocatul documentele”, a afirmat Shhaideh, potrivit digi24.ro.

Vicepremierul nu a răspuns la întrebarea jurnaliștilor dacă își va da demisia după ce a fost pusă sub acuzare în acest dosar.

Sunt fapte de corupție care în mod sigur nu sunt săvârșite în calitate de ministru, pentru că în acest caz DNA ar fi trebuit să ceară încuviințarea urmăririi penale de la președintele Iohannis.

Tot vineri, la DNA s-au făcut audieri în legătură cu așa-zisul dosar Belina, dar încă nu e clar dacă acuzațiile aduse lui Sevil Shhaideh au legătură cu acest caz. Sunt persoane deja puse sub acuzare în această cauză.

Nu este prima oară când Sevil Shhaideh este chemată la DNA. Ea a mai fost audiată ca martor în două dosare care acum se află deja pe rol la instanțe.

Vineri dimineața, procurorii de la DNA au făcut extinderea cercetărilor într-un dosar aflat de mai multe luni în atenția procurorilor anticorupție, un dosar în care se fac verificări cu privire la trecerea, în 2013, a unei suprafețe de teren din județul Teleorman din administrarea Apelor Române în administrarea Consiliului Județean Teleorman. Această trecere s-a făcut la momentul respectiv prin adoptarea unei hotărâri de guvern în legătură cu care premierul de atunci, Victor Ponta, a fost audiat, la rândul lui, la DNA, zilele trecute, în calitate de martor. Este vorba de așa-numitul dosar „Belina”, când Liviu Dragnea era ministru al dezvoltării regionale, iar secretar de stat în același minister era Sevil Shhaideh.

Într-un interviu pentru Hotnews, Victor Ponta spunea, în urmă cu aproape două săptămâni, că în perioada în care era prim-ministru, liderul PSD Liviu Dragnea i-a solicitat să treacă lacul Belina în proprietatea Consiliului Judeţean Teleorman. Fostul premier a susținut că nu a ştiut că lacul a ajuns în proprietatea firmei Tel Drum şi că acest lucru l-a aflat din presă. Ponta a spus că este convins că Direcţia Naţională Anticorupţie (DNA) şi instituţiile statului ştiu absolut tot despre Tel Drum de foarte mulţi ani, iar Dragnea „a beneficiat de o anumită protecţie din partea unor instituţii”.