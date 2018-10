Sfaturi pentru șoferii auto: cum eviți un accident rutier?

Vremea nefavorabila, unele defectiuni tehnice si drumurile mai putin bune pot sa contribuie foarte mult la producerea unui accident. Desi accientele in trafic se produc, de cele mai multe ori, din cauza neatentiei soferilor, exista o serie de factori de care, daca vei tine cont, poti evita aparitia unei coliziuni. Sezonul rece se apropie iar vremea este deja destul de schimbatoare, fapt care ii indeamna pe soferi sa intervina cu o serie de schimbari asupra autoturismului, pentru a nu fi luati prin surprindere mai tarziu. Accidentele in trafic pot aparea la fiecare pas, insa soferii experimentati stiu ce sa faca pentru a se pregati pentru astfel de situatii si pentru a le evita mai usor.

Iata ce trebuie sa faci si care sunt masurile necesare de luat, pentru a evita aparitia unui accident rutier :

O vizita la un service autorizat

Foarte multe persoane neglijeaza acest aspect, in speranta ca isi pot pregati singuri autoturismul si ca vor scapa de o serie de cheltuieli. Ei bine, acest lucru ar trebui sa primul si cel mai important pas pe care sa il faci, sa duci masina la un service autorizat. O verificare ca la carte te poate salva de la neplaceri in trafic si, cu aceasta ocazie, poti detecta posibile probleme ale masinii. Daca ai condus mult vara aceasta, in concedii si multe alte weekend-uri la drumuri lungi, atunci cu siguranta masina ta are nevoie de o vizita la service, unde o persoana autorizata si specializata pe acest domeniu te poate ajuta sa iti pui la punct autoturismul, in cazul in care acesta are nevoie de unele schimburi de piese, ulei sau o mai mare atentie la partea electrica. Te va costa putin, dar acest lucru te poate salva de la o intamplare nedorita in trafic.

Schimba cauciucurile la timp

Anvelopele potrivite sezonului in care te afli nu sunt o optiune, ci sunt obligatorii. Este foarte important ca ele sa fie schimbate la trecerea de la un sezon la altul si inlocuite cu unele potrivite. Atunci cand temperaturile scad sub 7 grade, esti obligat sa ai pneuri de iarna, chiar daca drumurile inca nu sunt acoperite de zapada. Specialisti recomanda anvelopele specil concepute pentru sezonul respectiv, in detrimentul celor All-season, care risca o deteriorare mai rapida, in timp. Asadar, pune pe lista ta de necesita si un set de pneuri de iarna, cu care trebuie sa te pregatesti inca de pe acum. Ele te vor ajuta sa franezi la timp, autoturismul sa aiba o aderenta mai buna si, astfel, sa poti evita o coliziune sau un accident neplacut in trafic.

Foloseste gps-ul daca nu cunosti foarte bine drumul

Multe accidente se produc din cauza manevrelor nesemnalizate, bruste sau nepotrivite ale soferilor. Atunci cand nu cunosti foarte bine drumul pana la destinatie, este bine sa folosesti un gps care sa te avertizeze din timp care va fi urmatoarea manevra, pentru a nu risca sa produci neplaceri in trafic, atat tie cat si celorlalti participanti. Planuieste manevrele din timp si semnalizeaza-le corespunzator.

Observa mai atent traficul din spate

Multi soferi neglijeaza oglinzile, care sunt absolut necesare oricarei manevre in timpul condusului. Ori din neatentie, ori din comoditate sau obisnuinta, multi participanti la trafic nu arunca ochii in oglinzi, fiind atenti numai la traficul in fata. De aceea, in cazul depasirilor, au loc accidente banale, in care unul din soferi nu a observat semnalizarea sau intentia unei manevre a altui sofer, care intentioneaza sa depaseasca sau sa schimbe banda. Foloseste mereu oglinzile retrovizoare, mai ales cand drumul are mai multe benzi pe sens si se circula cu o viteza medie mai mare.

Ai grija cum te urci la volan

Cu siguranta nu trebuie sa conduci niciodata sub influenta bauturilor alcoolice si, cu siguranta, nu este bine sa te urci la volan atunci cand esti foarte obosit. Chiar si in cazul drumurilor lungi, atunci cand pleci intr-un concediu, daca simti ca esti prea obosit pentru a te concetra la condus, mai bine ia o pauza de odihna sau roaga unul din pasagerii care a permis sa conduca o perioada, in locul tau. Foarte multe accidente in trafic se produc in cadrul unor circumstante de genul acesta, in care soferul adoarme la volan sau, din cauza oboselii, a omis intentia unui alt sofer de a executa o manevra. Nimeni nu isi doreste sa se gandeasca la astfel de scenarii, insa ele apar zi de zi in trafic si li se pot intampla oricui, asa ca, nu neglija acest aspect si ai grija ca atunci cand te urci la volan sa fii odihnit si apt de condus.

In trafic, se pot produce multe accidente, mai ales acolo unde se circula intens si cu o viteza foarte mare. Ai grija de autoturismul tau si pregateste-ti mereu masina pentru drumurile pe care urmeaza sa le faca, fiind precaut si exigent cu fiecare element al acesteia. O masina bine intretinuta nu ar trebui sa cauzeze probleme, iar un sofer grijuliu va sti mereu cum sa evite accidentele, in timpul condusului.