Siliconata și botoxata Georgiana Perian, fiica șefului poliției locale din Baia Mare, agață bărbați pe bandă rulantă!

În timpul calătoriilor pe care le efectua de la Baia Mare la București cu autocarele Fany pentru a se deplasa la Facultatea Spiru Haret din Capitală unde este studentă la Drept, Georgiana Perian nu rata ocazia de a agăța bărbați. În timp ce pretindea că era îndrăgostită lulea de șoferul de autocar Cornel Jurje, fiica șefului Poliției Locale din Baia Mare nu s-a mulțumit doar cu acesta și obișnuia să flirteze și cu alți bărbați cărora le cerea numărul de telefon și le făcea invitații atât la domiciuliul ei din Baia Mare sau din București, cât și în diferite baruri ori restaurante. Un astfel de caz este cel al lui Gheorghe Ilca pe care Georgiana l-a cunoscut într-una din călătoriile pe care le făcea cu autocarul Fany. Cu toate că Georgiana se afla în prezența bărbatului al cărui nume îl are tatuat pe sân, respectiv ”Cornel”, imediat după ce l-a cunoscut pe Gheorghe Ilca, Georgiana l-a și abordat pe acesta pe rețelele de socializare.

”Eu am cunoscut-o pe Georgiana prin Cornel Jurje la începutul lunii iulie. Când mă deplasam într-o zi pe ruta Dej-Cluj cu autocarul Fany, șofer fiind Cornel, era prezentă și Georgiana. Eu mă ocup de pagina InfoTrafic, iar Georgiana a intrat în discuție cu mine felicitându-mă pentru activitatea pe care o am în mediul online. Pe tot parcursul drumului, Georgiana îmi tot zâmbea. După câteva zile, ea m-a abordat pe Facebook, mi-a trimis cerere de prietenie, am început să vorbim, însă eu nu i-am dat importanță. Ne-am mai intersectat o dată tot pe autocarul Fany. Ea tot încerca să mă abordeze pe Facebook, eu îi răpspundeam, însă într-un mod obișnuit. Ea mi-a cerut și numărul de telefon m-a invitat să merg la ea în București, să dorm la ea, chiar și la Baia Mare m-a chemat insistent. Eu nu i-am dat curs, am citit-o din prima ce fel de femeie e. Țin minte că m-a sunat într-o seară între ora 1 și 2 noaptea, după ce ajunsese Cornel la Baia Mare după o cursă. Georgiana l-a așteptat cu un taxi în autogară unde i-a dus și mâncare gătită de ea, iar Cornel i-a aruncat mâncarea la gunoi. Când am vorbit cu ea la telefon, la un moment dat Georgiana a început să plângă, povestindu-mi episodul cu mâncarea, am încercat să o consolez și i-am spus că se vor împăca dacă sunt prieteni. Și după acest eveniment, ea a continuat să mă caute”, declară Gheorghe Ilca.

Vă prezentăm câteva dintre conversațiile avute între Georgiana Perian și Gheorghe Ilca:

Se poate observa, așadar că Georgiana Perian, fiica șefului Poliției Locale din Baia Mare este o fire foarte disponibilă, deschisă și darnica către oricine îi oferă puțină atenție. Acesta și-a dorit pe parcursul acestor călătorii cu autocarul să facă noi ”victime”, bărbați cu care intenționa să își dezvolte diverse tipuri de relații. Ce fel de relații, e lesne de înțeles… Totuși, credem că orice tânără ar trebui să să se concentreze asupra unui scop, de pildă profesional și nu asupra unor activități ce nu-i fac cinste unei femei. Amintim că Georgiana Perian este implicată și într-un scandal sexual cu Eronim Ștefan Cadar.

Ne întrebăm ce fel de educație a primit Georgiana de la părinții ei, cu atât mai mult cu cât tatăl său e șeful Poliției Locale din Baia Mare, motiv pentru care tindem să credem că ar fi trebuit să o îndrume pe calea corectă pentru a o pregăti pentru viitor decent și respectabil.

Vom reveni și cu alte declarații ale altor bărbați cu care siliconata Georgiana a încercat sau a avut legături amoroase.