Sorin Bagiu, fost şef la U Cluj, a cumpărat de la primăria lui Boc un apartament în centrul Clujului cu 200 euro/mp

Unul dintre foştii directori executivi ai U Cluj, Sorin Bagiu, a reuşit performanţa imobiliară de a cumpăra de la Primăria Cluj Napoca un apartament cu o suprafaţă de 96,80 mp situat pe strada Emil Racoviţă nr 20, adică în centrul rezidenţial al oraşului, cu suma de 94.873 de lei, adică cu puţin peste 200 de euro/mp. În 2012 el a fost condamnat la un an de închisoare cu suspendare şi plata sumei de 482.410 lei, plus dobânzi, către fisc, pentru implicarea lui într-un caz de fraudă la U Cluj, însă în 2013 instanţa l-a scos de sub acuzare în urma admiterii unui recurs.

În 2004, Sorin Bagiu a fost implicat în transferul fraudulos al jucătorilor U Cluj, Cociş şi Florescu. El a fost trimis în judecată în 2008 pentru o evaziune fiscală care a constat în faptul că sumele de transfer ale fotbaliştilor Răzvan Cociş (300.000 de dolari) şi George Florescu (150.000 de dolari) către clubul Sheriff Tiraspol nu au fost înregistrate ca venituri în contabilitatea asociaţiei sportive FC Universitatea, ci ca o sponsorizare neimpozabilă venită de la o firmă din Republica Moldova. În scandalul fraudei care a avut loc acum câţiva ani la U Cluj au căzut doar capetele pionilor. Dacă “păpuşarii” au rămas de neatins, foştii administratori, care au avut un rol decorativ în afacerea fraudării clubului sportiv, au primit pedepse penale şi civile care îi obligă să scoată din buzunare circa 7 milioane de lei. Dacă, iniţial, Sorin Bagiu, fost administrator la U Cluj, a fost condamnat pe latură penală, la închisoare cu suspendare şi la plata a 1,2 milioane de lei către Finanţele clujene, împreună cu Mircea Gavrilă, fost administrator la U Cluj, cei doi au fost obligaţi să plătească daune de 6,3 milioane de lei în cadrul falimentului CLUB SPORTIV FOTBAL CLUB UNIVERSITATEA CLUJ FSP.

“Admite cererea precizată formulată de reclamantul C I T SPRL (Casa de Insolvenţă Transilvania, n.red.), lichidator judiciar al debitoarei C S F C U C fsp (CLUB SPORTIV FOTBAL CLUB UNIVERSITATEA CLUJ FSP, n.red.) împotriva pârâţilor B S (Bagiu Sorin) si G M (Gavrilă Mircea) şi, în consecinţă: Obligă pârâţii în solidar, să suporte pasivul debitoarei în cuantum de 6.342.673,84 lei. Respinge excepţia prescripţiei dreptului la acţiune formulată de pârâtul Mircea Gavrilă, ca nefondată. Definitivă şi executorie. Cu drept de recurs în termen de 7 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţa publică din data de 05.07.2012”, arată soluţia Tribunalului Comercial Cluj.

Numele mari au ieşit din dosar

În urmă cu câţiva ani, procurorii clujeni au primit o scrisoare anonimă în care se arăta cum cei din conducerea “U” Cluj din acea perioadă au “jonglat” cu transferul a doi fotbalişti, George Florescu şi Răzvan Cociş la echipa moldoveană Sheriff Tiraspol. Iniţial, în cadrul cercetărilor derulate erau vizaţi şi Marius Bojiţă, fost preşedinte al clubului clujean şi fost rector al Universităţii de Medicină şi Farmacie “Iuliu Haţieganu” din Cluj-Napoca, Călina Dorina, fosta contabilă a clubului de fotbal şi Costel Burcă, fostul director administrativ, dar procurorul de caz, Dorin Ciumărnean le-a dat acestora neînceperea urmăririi penale. În această situaţie, toate rezultatele investigaţiilor au fost puse pe seama lui Sorin Bagiu, fostul director executiv de la “U” Cluj. Conform documentului în baza căruia organele de cercetare penală s-au autosesizat, o scrisoare anonimă, în această afacere erau implicate nume grele din Cluj-Napoca. Conform cercetărilor derulate de subcomisarul de poliţie Simona Cornea, urmărirea penală ar fi trebuit să se înceapă şi pe numele Marius Bojiţă, Dorina Călina (fostul contabil de la “U” Cluj) sau Costel Burcă, dar prim-procurorul de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Cluj, Daniel Ciumărnean, a admis începerea urmăririi penale doar pe numele lui Sorin Bagiu, fostul director executiv al clubului de fotbal. “Denunţătorii susţin că suma de 300.000 de dolari a fost împărţită între Stefan Dimitriu, Marius Bojiţă, Mircea Gavrilă, Nicolae Ienac şi Tiberiu Petriş, iar “derularea afacerii a fost gestionată în consiliul de administraţie al “U” Cluj” de către reprezentanţii BT, Nicolae Tarcea şi Patriţiu Abrudan, care au facilitat depunerea sumei de 550.000 de dolari într-o casetă de valori din Banca Transilvania “până când persoanele mai sus menţionate au căzut de acord asupra cotelor ce i-a revenit fiecăruia”, iar diferenţa de 250.000 de dolari ar fi rămas în caseta de valori din Banca Transilvania, “ca măsură asiguratorie pentru reprezentanţii băncii””, se arată în rechizitoriul întocmit de procurorii clujeni. Astfel, chiar dacă în această afacere de evaziune fiscală s-a arătat că erau implicate şi alte persoane, procurorii de caz au dispus neînceperea urmăririi penale faţă de acestea, doar în baza unor declaraţii date de toţi cei enumeraţi anterior, în care cei implicaţi în această afacere au spus că, de fapt, nu au avut de-a face cu acest caz de evaziune fiscală.

Datorii istorice

La un an după afacerea transferului celor doi fotbalişti, clubul de fotbal a intrat în insolvenţă. Conform unui raport al Casei de Insolvenţă Transilvania, firma care s-a ocupat de falimentul clubului, “datoriile au următoarea componenţă: furnizori şi asimilate, către bugetul de stat şi local, salarii, creditori diverşi. Ponderea cea mai mare a datoriilor (peste 60%) în total datorii este cea către bugetul de stat ca urmare a neachitării la scadenţă a contribuţiilor salariale (impozit pe salarii, contribuţii la sănătate, şomaj, pensii). De asemenea se înregistrează datorii cu salariile, primele şi ratele contractuale ale jucătorilor, datorii către furnizorii de servicii şi către diverşi creditori”, arăta raportul de insolvenţă.

Bani la pungă

“În 14 iunie 2004, Marius Bojiţă a vorbit la telefon cu cei din Tiraspol care au fost de acord să dea 500.000 de dolari pentru cei doi (Cociş şi Florescu, n.red.). Am supus la vot şi eram prezenţi 13 persoane în consiliul director, din care 11 dintre au fost de acord, Pop Teodor s-a opus, iar eu, m-am abţinut. La sfârşitul săptămânii urma ca impresarii să vină cu banii la Cluj. Oamenii erau cu banii în nişte pungi şi trebuiau să întâlnească cu Bojiţă (Marius Bojiţă, fost rector UMF) şi Burcă (Costel Burcă, fostul director administrativ al clubului), care erau din partea U Cluj”, spunea Marcel Lăzăreanu, avocatul fostei asociaţii Universitatea Cluj. Chiar dacă suma pentru transferul celor doi jucători ar fi trebuit să fie 500.000 de dolari, Bojiţă şi Burcă s-au întors doar cu 450.000 de dolari, susţinând, conform lui Lăzăreanu, că atât au primit de la impresarii moldoveni.