Sotia lui Nastase inselata: „Mai zicea să-mi iau copiii şi să plec”

Un fost senator celebru are mari probleme în căsnicie. Cel puţin asta reiese din dezvăluirile soţiei care a spus că probemele sunt mari. Brigitte Sfăt, soţia celebrului Ilie Năstase a făcut mărturisiri complete la Antena 1. Brigitte se consideră încă soţia lui Ilie Năstase şi în acte şi în viaţa de zi cu zi. Cei doi trec printr-o perioadă delicată, iar vedeta a început să îşi construiască propria casă în caz de orice. A investit mult şi s-a zvonit că ar fi fost somată de Ilie Năstase să părăsească casa lui împreună cu copiii.

„Eu sunt deocamdată măritată cu el, ceea ce înseamnă că avem o relaţie. Dacă am spus la un moment dat că nu îmi convine ce face, am avut curaj. 50 % din bărbaţi înşală. O femeie simte când este înşelată. Şi eu am simţit asta şi fizic şi spiritual. Eu am fost deranjată. Sunt exagerări. Nu este aşa. Eu locuiesc în casa lui. Deşi sunt soţia lui şi mi-a trasat anumite grafice. Casa lui i-a promis-o fostei sale soţii şi am ştiut lucrurile astea de la început. Am renovat-o de când am stat acolo. Mai zicea să-mi iau copiii şi să plec. Mi-a mai spus aşa.” a declarat Brigitte Sfăt.