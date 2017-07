A vrut să-l sperie intrând cu maşina în el. Şi-a pierdut oglinda retrovizoare şi, de ciudă, l-a luat la pumni

Gheorghe Vintilă este un cetăţean paşnic, în vârstă de 25 de ani, din comuna clujeană Mociu, care a avut ghinionul ca-n noaptea de luni spre marţi să se afle în locul nepotrivit, adică pe una din uliţele satului. A fost bătut crunt de un bărbat care l-a şters, intenţionat, cu maşina, ca să se dea mare în faţa unei femei care se afla alături de el. Şi, pentru că la impactul cu victima i s-a rupt oglinda retrovizoare, tot proprietarul maşinii a fost cel supărat şi s-a răzbunat crunt pe omul nevinovat.

Miercuri, 28 iunie, Gheorghe Attila Vintilă este însoţit, pe coridoarele I.M.L. Cluj,de sora lui. Acesta povesteşte că în noaptea de luni spre marţi, după ora doisprezece, soţiei i se făcuse rău şi la ora aceea se afla pe una din uliţele satului Mociu, cu gând să aducă nişte medicamente de la părinţii săi,care locuiesc la circa 200 de metri de ei. Povesteşte acesta, masându-şi încontinuu buza spartă: „Acest Sorin, care locuieşte în satul vecin, Cămăraşu, vrând să facă o glumă cu mine – sau să se grozăvească în faţa iubitei lui, consăteancă de-a noastră – a apărut cu farurile aprinse şi a trecut milimetric pe lângă mine, lovindu-mă însă cu oglinda retrovizoare, care s-a şi rupt după ce mi-a lovit mâna. Vă spun sincer, dacă nu m-aş fi ferit în ultima clipă, sunt sigur că m-ar fi luat din plin. Însă faptul că şi-a pierdut oglinda retrovizoare l-a înfuriat atât de tare – deşi era, evident, vina lui – încât s-a repezit la mine şi mi-a zis doar atât: „Mi-ai rupt oglinda retrovizoare”! Apoi m-a luat la pumni şi picioare, până ce fata i-a strigat să se oprească, fiindcă mă omoară. Apoi, m-a lăsat prăbuşit, într-un şanţ şi şi-a luat tălpăşiţa”. În continuare, bărbatul s-a îndreptat spre casa surorii lui, cea mai apropiată de locul respectiv, însă a leşinat în prispă, fiind găsit de aceasta abia după câteva ore. „L-am găsit prăbuşit în târnaţ, ca mort. Apoi l-am dus în casă, l-am stropit cu apă şi într-un târziu mi-a spus că l-a bătut Sorin ăsta, despre care ştiu că-i un fost puşcăriaş. Are buza ruptă, capul umflat, o coastă lovită şi am venit la I.M.L. Cluj pentru că poliţia din sat ne-a trimis aici, ca să putem face plângere penală împotriva acestuia. Am mai fost aici şi ieri, însă, din grabă am uitat să aducem buletinul cu noi. Acum însă sperăm să ajungă să fie examinat, fiindcă vrem să acţionă de urgenţă împotriva acestui individ”! Tânărul este chemat curând la cabinetul de consultaţii şi se întoarce cu un certificat medico-legal, însă şi cu recomandarea să se prezinte la o examinare tomografică amănunţită, pentru a nu se trezi cu surprize, mai ales în cazul loviturii încasate în zona capului.