Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Cluj-Napoca continuă să se modernizeze

Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Cluj-Napoca a implementat un sistem informatic integrat, de mare capacitate, de tip PACS (Picture Archive and Communication System), destinat vizualizării şi arhivării imaginilor medicale, şi RIS (Radiology Information System), pentru managementul pacienţilor şi al resurselor materiale şi umane, care deservesc Laboratorul de Radiologie şi Imagistică Medicală. De asemenea, recent aceştia au primit avizele necesare pentru a pune în funcţiune un mamograf ce a costat peste 1,5 milioane lei.

Sistemul PACS permite accesarea uşoară şi rapidă a imaginilor medicale, de la distanţă, precum şi redactarea rezultatelor aferente. Astfel, rezultatul oricărei investigaţii imagistice (radiografie, tomografie computerizată, rezonanţă magnetică) este stocat într-o arhivă electronică, prin intermediul unei reţele securizate, de unde poate fi accesat, prin intermediul unei staţii de lucru. Sistemul PACS/ RIS va deservi întreg Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Cluj-Napoca şi va inter-conecta toate echipamentele de imagistică medicală, prin standardul DICOM (Digital Imaging and Communications in Medicine). Accesul la imagini se va face securizat, din orice punct al Spitalului, indiferent de locaţia din oraş. Sistemul scurtează, considerabil, timpii de aşteptare, care, în mod tradiţional, presupuneau identificarea, distribuţia şi afişajul rezultatelor imagistice. Prin acest sistem, medicul radiolog are acces permanent la istoricul imagistic al pacienţilor, putând să facă studii comparative, evaluări şi statistici. Astfel, medicul poate urmări evoluţia bolii în timp şi reacţia pacientului la tratament.

Sistemul informatic PACS/ RIS,achiziţionat de Spital, are o capacitate de stocare de 64TB şi un sistem de back-up, de aceeaşi capacitate, aflat într-o locaţie separată, dar care realizează operaţiunea de back-up în timp real. Serverul este echipat cu două procesoare Intel Xeon de generaţia a III-a, la viteză de 1.9 GHz şi o memorie RAM de 32GB. Serverul mai are în dotare patru hard disk-uri, de mare viteză, şi două hard disk-uri, pentru buffering, de 4TB.

Sistemul informatic achiziţionat din bani proprii

Valoarea proiectului (hardware şi software) este de 268.920 lei (TVA inclus), iar costurile au fost acoperite din veniturile proprii, obţinute în urma excedentului bugetar cu care Spitalul a încheiat anul precedent. Sistemul a fost achiziţionat printr-o procedură de achiziţie publică transparentă, derulată prin intermediul SEAP, cu fază finală de licitaţie electronică.

Sistemul PACS este 100% autohton, dezvoltat de compania clujeană PixelData, specializată în crearea de produse software în domeniul imagisticii medicale. Alin Cordoş, managerul companiei, a declarat: „Pentru PixelData, colaborarea cu Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Cluj-Napoca a fost o adevărată provocare, având în vedere complexitatea proiectului, prin diversitatea echipamentelor medicale, numărul lor, precum şi poziţionarea acestora în cadrul întregului spital. Soluţiile PACS şi RIS, implementate în cadrul proiectului, au un înalt grad de scalabilitate şi flexibilitate, oferind un suport fiabil pentru teleradiagnostic”.

Şuşcă: „Sistemul ajută la scurtarea timpului de aşteptare al pacienţilor”

Managerul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Cluj-Napoca, Petru Şuscă susţine că acest sistem a fost necesar pentru a scurta timpul de aşteptare al pacienţilor în vederea aflării diagnosticului.

„Implementarea sistemului de arhivare şi transmitere a imaginilor medicale reprezintă un pas firesc, după investiţiile de milioane de euro în echipamente de imagistică medicală, pe care le-am realizat în ultimii ani (două CT-uri, două RMN-uri, angiograf, mamograf, videoecoendoscop, şapte ecografe, două aparate RX fix, un RX mobil). Pe lângă echipamentele enumerate mai sus, la sistemul PACS au fost racordate toate aparatele de imagistică medicală, care întrunesc standardul DICOM. Funcţionând în sistem pavilionar, PACS-ul permite accesarea rapidă a imaginilor şi a rezultatelor, din orice punct de lucru al Spitalului sau chiar din orice punct din lume, atâta vreme cât accesul este securizat. Dorim să scurtăm timpul pe care pacienţii îl petrec aşteptând diagnosticul, pentru a le spori confortul şi siguranţa” , a precizat managerul Spitalului, Petru Şuşca.

Achiziţie nouă de aparatură

În altă ordine de idei, recent, Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Cluj-Napoca a primit autorizaţiile necesare de la CNCAN (Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare) pentru punerea în folosinţă a mamografului Senografe Essential (General Electric), achiziţionat în vara acestui an. Mamograful funcţionează în cadrul Laboratorului de Radiologie şi Imagistică Medicală. Echipamentul performant, de ultimă generaţie, este proiectat pentru a efectua mamografii de înaltă calitate şi permite efectuarea unei mari varietăţi de proceduri de sân, de la screening-ul simplu, în cabinet, la diagnosticare, intervenţii şi proiecţii mobile.

Producătorul descrie echipamentul medical ca oferind imagini de înaltă calitate, clare, pentru vizualizarea marginilor leziunii. De asemenea, mamograful reprezintă o investiţie pe termen lung şi este dotat cu o platformă upgradabilă şi scalabilă.

Mamograf cu garanţie pe cinci ani pentru peste 4000 de paciente

Aparatul de mamografie a costat 1.580.000 lei (cu TVA), cu garanţie completă pentru cinci ani şi piese incluse. Ec. Dr. Petru Şuşca, managerul spitalului, a precizat: „Mamograful a fost achiziţionat printr-o procedură de achiziţie publică transparentă şi concurenţială, derulată prin intermediul SEAP (Sistemul Electronic de Achiziţii Publice), cu fază finală de licitaţie electronică. La licitaţie au participat trei firme, iar în urma evaluării tehnice a ofertelor, în faza finală, de licitaţie electronică, s-au calificat doar două. Licitaţia electronică a dus la scădere semnificativă a preţului, respectiv cu o valoare de 712.000 lei, comparativ cu oferta iniţială, stabilită în urma unui studiu de piaţă. Fondurile pentru achiziţia echipamentului au fost asigurate de Ministerul Sănătăţii.”

Dotarea cu un mamograf performant a fost necesară, ţinând seama că, la momentul actual, se fac anual examinări pentru peste 4000 de paciente. Aparatul existent, cu o vechime de 15 ani, îşi depăşise durata normală de funcţionare, iar cheltuielile de întreţinere şi reparaţie erau substanţiale.

Noul mamograf digital va permite efectuarea unor manopere intervenţionale (biopsii mamare şi ganglionare ori localizări preoperatorii ghidate mamografic şi ecografic) şi, prin tehnologia utilizată, diagnosticul va putea fi stabilit cu mai multă precizie şi acurateţe, fapt care va reduce semnificativ incidenţa intervenţiilor chirurgicale şi a rezultatelor fals negative.

În plus, Dr. Cristiana Ciortea, de la Laboratorul Radiologie şi Imagistică Medicală, subliniază „impactul pozitiv pe care noul echipament îl va avea asupra activităţii de învăţământ şi formare profesională a studenţilor, medicilor rezidenţi şi a medicilor specialişti care se pregătesc pentru obţinerea atestatului de senologie imagistică”.