SPP, prins la filaj ilegal

Iata ca aproape concomitent cu infiintarea comisiei parlamentare speciale de ancheta a abuzurilor comise de seful Serviciului de Protectie si Paza, o noua dezvaluire cutremura ”sandramaua” din care Lucian Pahontu s-ar fi dat dus de unul singur doar pe 1 octombrie, daca liderii PSD-ului ar fi luat de buna promisiunea sa. Iar noua dovada a ”filajului paralel” la care recurg de atata amar de vreme ”acoperitii” SPP este cu atat mai mare cu cat ea vine din partea uneia dintre cele mai vocale voci ale momentului, avocata Ingrid Mocanu, cea care a ocupat in trecut importante functii de conducere in Ministerul Justitiei si Ministerul de Interne, pana sa se forteze ”decaparea” sa, scrie national.ro.

Astfel ca o postare pe retelele de socializare a acesteia a ”viralizat” imediat fotografiile care suprind acelasi autoturism, despre care s-au prezentat apoi probe ca ar apartine ”fantomelor” de la SPP si care a urmarit-o pe distinsa avocata atat pe drumul spre mare, cat si la intoarcere, la diferenta de cinci zile! Iar mesajul lui Ingrid Mocanu este cat se poate de transant, prin solicitarea de a se face o ancheta privind ”abilitarea legala” a SPP-ului condus de generalul Lucian Pahontu de a fila persoane asupra carora nu are nicio competenta.

Pe banii cui?

Iar postarea insotita de probe video a lui Ingrid Mocanu nu mai are nevoie de niciun comentariu : ”Ce vedeti in aceste fotografii? Aceeasi masina? Da. Este aceeasi masina care mergea pe langa mine atat la drumul de ducere, cat si la cel de intoarcere pe autostrada, la o diferenta de cinci zile. O simpla coincidenta, sunt sigura! Ce probabilitate exista sa pleci la aceeasi ora din acelasi loc si pe acelasi drum cu aceeasi masina si la ducere si la intoarcere? Fix aceeasi de a fi repartizat aleatoriu la aceeasi judecatoare cu Mariana Rarinca, la doamna Tranca si la domnul Ionut Matei de trei ori la rand! Poate organele statului verifica macar aceasta stranie coincidenta si pe banii cui se face? Si am si o intrebare pentru domnul Pahontu : aveti domnule voie, potrivit legii, sa faceti filaje, interceptari si altele asemenea? Si daca nu, ai cumva vreo structura pe acolo, pe la matale, care face asa ceva? Si mai lasati-l pe Edy, saracul, ca l-ati nenorocit cu abuzurile SRI, mai bagati un cap si pe la SPP ce si cum fac baietii pe acolo, domnilor parlamentari”!

