Statul își recuperează o pădure

Tribunalul Giurgiu a decis, definitiv, revenirea in proprietatea statului roman a 9.323 de hectare de padure situate in judetul Mures, intorcand astfel o restituire facuta in anul 2007.

Este vorba despre o zona impadurita aflata in raza localitatilor Rastolita, Stanceni si Lunca Bradului, care a fost restituita initial mostenitorilor grofului Banffy Daniel. Ulterior insa, Consiliul National pentru Studierea Arhivelor Securitatii a descoperit ca averea grofului in cauza nu a fost luata cu japca de comunisti ci a fost confiscata de statul roman in baza unei sentinte prin care Banffy Daniel a fost condamnat pentru instigare la crime impotriva umanitatii infaptuite in perioada 1940-1944. Concret, Banffy Daniel a fost condamnat pentru ca, in perioada de ocupatie horthysta din Ardeal, a avut ”o conduita vadit contrara intereselor Romaniei si populatiei romanesti din Ardeal”. ”Amanunt” trecut sub tacere de mostenitorii Banffy Daniel – Bethlen Anna, Bethlen Susana si Szenkuti Eva atunci cand au cerut sa le fie restituita padurea dar luat in calcul atat de Comisia Judeteana pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate asupra Terenurilor Mures si de instanta, care au decis ca nefiind vorba despre o preluare abuziva, padurea in cauza nu face obiectul legii de reconstituire a dreptului de proprietate.